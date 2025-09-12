Αθλητικά

Εργκίν Αταμάν για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Αν είσαι καλά προετοιμασμένος μπορείς να τον σταματήσεις»

Ο Αταμάν για τον τρόπο αντιμετώπισης του Αντετοκούνμπο
Ο Εργκίν Αταμάν στον πάγκο της Τουρκίας
Ο Εργκίν Αταμάν στον πάγκο της Τουρκίας/REUTERS/Ints Kalnins

Ο Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη της Τουρκίας κόντρα στην Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας, μίλησε για τον τρόπο αντιμετώπισης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην αναμέτρηση.

Μάλιστα, ο Εργκίν Αταμάν είπε πως δεν είναι σαν το NBA ΤΟ ευρωπαϊκό μπάσκετ, ενώ αποθέωσε τον Οσμάνι για την άμυνα που έπαιξε πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η δήλωση του Τούρκου τεχνικού: «Για τον Αντετοκούνμπο παίξαμε επιθετική άμυνα. Τον δυσκολέψαμε στην ντρίμπλα και παίξαμε παγίδες. Ο Οσμάνι έπαιξε δυναμικά στο να μην πάρει την μπάλα. Ο Γιάννης δεν βρήκε χώρους, γιατί δεν είναι σαν το ΝΒΑ, αν είσαι καλά προετοιμασμένος μπορείς να τον σταματήσεις. Δεν ξέρω αν ομάδες του ΝΒΑ έρθουν να πάρουν τον Οσμάνι γιατί σταμάτησε τον Αντετοκούνμπο».

Να τονίσουμε, ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 12 πόντους και 12 ριμπάουντ σε σχεδόν 30 λεπτά συμμετοχής στον ημιτελικό ενάντια στην Τουρκία.

