Εργκίν Αταμάν για το Παναθηναϊκός – Εφές: «Πρέπει να παίξουμε όπως με την Μπαρτσελόνα»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το βράδυ της Παρασκευής την Αναντολού Εφές στο “T-Center” (17.04.2026, 21:15, newsit.gr) για το φινάλε της κανονικής περιόδου στη Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν να κάνει σχετικές δηλώσεις, παραμονές του αγώνα.

Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε πως ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παίξει κόντρα στην Αναντολού Εφές όπως με την Μπαρτσελόνα -την οποία και νίκησε εκτός έδρας- ενώ σημείωσε ότι οι “πράσινοι” δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να βάλουν πίεση στους εαυτούς τους

Τα όσα δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός:

«Θα παίξουμε το τελευταίο ματς της κανονικής περιόδου. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τα άλλα παιχνίδια. Ο στόχος είναι αύριο να παίξουμε καλό μπάσκετ και να νικήσουμε. Είναι εκτός πλέι οφ, αλλά νίκησαν τα δύο τελευταία παιχνίδια. Για εμάς δεν είναι ώρα να βάλουμε πίεση στους εαυτούς μας, είμαστε καλή ομάδα, πρέπει να παίξουμε επιθετικά, να παίξουμε καλό μπάσκετ. Πρέπει να παίξουμε όπως με την Μπαρτσελόνα. Συμπαγής άμυνα και στην επίθεση να μοιράσουμε την μπάλα. Η Βαλένθια έπαιξε διαφορετικό μπάσκετ, δεν είναι εύκολο να παίξεις απέναντί τους. Πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό και να θυμηθούμε πώς παίξαμε με την Μπαρτσελόνα. Πρέπει να εστιάσουμε 100% στο παιχνίδι που παίξαμε με την Μπαρτσελόνα», είπε αρχικά.

Για το αν θα έχει όλη την ομάδα αύριο: «Το ελπίζω, γιατί κατά τη διάρκεια της σεζόν μερικές φορές την ημέρα του αγώνα, οι γιατροί, ή οι παίκτες είπαν ότι δεν ήταν έτοιμοι να παίξουν επειδή ήταν άρρωστοι ή τραυματίες. Αλλά τώρα κάναμε μερικά μίτινγκ, ότι δεν είναι ώρα για δικαιολογίες, είναι ώρα να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Έχουμε σπουδαία ομάδα, πρέπει να εστιάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Δεν έχει σημασία αν τερματίσεις στα playoffs ή στα play-in, πρέπει να παίξουμε μπάσκετ ως Παναθηναϊκός και με όλο τον κόσμο που έχει σπουδαία συμβολή. Αυτό θα είναι το κλειδί για να φτάσει η ομάδα στους μεγάλους στόχους».

Ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε στην κατάσταση του Κέντρικ Ναν, ο οποίος αντιμετωπίζει μυϊκό σπασμό, λέγοντας: «Ο Ναν ήταν καλά μέσα στην εβδομάδα, αλλά τώρα πριν την προπόνηση σήκωσε μερικά βάρη και έχει σπασμό στη μέση και μου ζήτησε να κάνει θεραπεία για να είναι έτοιμος αύριο. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Μού είπε ότι αύριο το πρωί στο shoot around νομίζει ότι θα είναι έτοιμος».