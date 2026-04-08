Εργκίν Αταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού: «Παίξαμε το τέλειο μπάσκετ, τώρα να συγκεντρωθούμε στη Βαλένθια»

Ο Παναθηναϊκός έσπασε μια… κατάρα 14 αγώνων με εκκωφαντικό τρόπο! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν διέσυρε την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη (93-79) και σε συνδυασμό με το “δώρο” της Dubai BC στο Κάουνας “πάτησε” εξάδα, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 21-15, δυο αγωνιστικές πριν το φινάλε της regular season.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του Παναθηναϊκού για την εμφάνιση και τη νίκη χθες στο ματς με την Μπαρτσελόνα, “δείχνοντας” όμως και την… επόμενη ημέρα.

Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να τερματίσει και στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα, με τη regular season της Euroleague να θέλει άλλες δυο αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί.

Coach Ergin Ataman congratulates our team on an exceptional road performance, while keeping the focus sharp for another important game ahead in Valencia.



“ΟΚ, πολύ καλή δουλειά, πολύ καλή δουλειά. Συγχαρητήρια, για 36-37 λεπτά παίξαμε τέλειο μπάσκετ, αμυντικά και επιθετικά. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε και να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι με την Βαλένθια, που θα είναι ακόμα ένα πολύ σημαντικό ματς για εμάς. ΟΚ, μπράβο, πάμε”, ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν.