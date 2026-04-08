Παναθηναϊκός: Τα σενάρια που δίνουν στους «πράσινους» το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της Euroleague

Πραγματοποιώντας μια μεγάλη εμφάνιση στο “Παλάου Μπλαουγκράνα”, ο Παναθηναϊκός διέσυρε την Μπαρτσελόνα (93-79) για την 36η αγωνιστική της Euroleague και σε συνδυασμό με το «δώρο» της Dubai BC στο Κάουνας, “πάτησε” εξάδα!

Με τη νίκη του στη Βαρκελώνη -πρώτη μετά από 14 ήττες- ο Παναθηναϊκός βελτίωσε το ρεκόρ του σε 21-15, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Χαποέλ Τελ Αβίβ. Στον αντίποδα, η Μπαρτσελόνα υποχώρησε στο 20-16, χάνοντας έδαφος στη μάχη της εξάδας και της απευθείας πρόκρισης στα πλέι οφ.

Με το χθεσινό (07.04.2026) αποτέλεσμα επί της Μπαρτσελόνα, ο Παναθηναϊκός κάλυψε τη διαφορά της ήττας του στον πρώτο γύρο στο “T-Center” και έκανε πολύ σημαντικό βήμα για να μπει απευθείας στα playoffs, αποφεύγοντας τον βραχνά των play-in.

Οι “πράσινοι” του Εργκίν Αταμάν καλούνται να “παλέψουν” για μια ακόμη φορά στην Ισπανία με την ευχάριστη έκπληξη της χρονιάς Βαλένθια (09.04.2026, 21:24, Newsit.gr), πριν επιστρέψουν στην Αθήνα και αναμετρηθούν για την τελευταία αγωνιστική με την Εφές Ανατολού (17.04.2026, 21:15, Newsit.gr).

Ο Παναθηναϊκός διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες του ακόμη και για την τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας. Το “τριφύλλι” θα χρειαστεί ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων, ωστόσο τα “σενάρια” που θα το φέρουν στην πρώτη τετράδα είναι ρεαλιστικά.

Βασική προϋπόθεση ασφαλώς είναι ο Παναθηναϊκός να κάνει το καθήκον του στις τελευταίες δύο αγωνιστικές, να επικρατήσει των Βαλένθια και Εφές για να φτάσει τις 23 νίκες.

Επιπλέον, παίρνουμε ως δεδομένα κάποια αποτελέσματα στις τελευταίες αγωνιστικές που είναι… λογικό να συμβούν. Τη νίκη της Φενέρ επί της Βιλερμπάν και της Ρεάλ επί του Ερυθρού Αστέρα. Κάπως έτσι, προκύπτουν τρία ρεαλιστικά σενάρια που μπορούν να φέρουν τον Παναθηναϊκό στην τετράδα.

1ο σενάριο

Η Χάποελ τελειώνει με 1 νίκη στις 3 τελευταίες αγωνιστικές, η Βαλένθια δεν κερδίζει κανένα από τα δύο ματς και η Ρεάλ επικρατεί της Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη. Σε αυτή την περίπτωση, ο Παναθηναϊκός καταλαμβάνει την 4η θέση.

2ο σενάριο

Η Χάποελ κλείνει με 2/3 νίκες, η Βαλένθια μένει στο 0/2 και η Φενέρ νικά τη Ρεάλ στην Κωνσταντινούπολη. Και εδώ, η ομάδα του Παναθηναϊκού μπαίνει στην τετράδα.

3ο σενάριο

Η Χάποελ παίρνει 1/3, η Βαλένθια κάνει 1/2 με ήττα από τον Παναθηναϊκό και η Φενέρ νικά τη Ρεάλ. Και σε αυτόν τον συνδυασμό, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν εξασφαλίζει την 4η θέση.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των ομάδων:

Χάποελ: Μακάμπι (Βελιγράδι-Ουδέτερο), Ολυμπιακός (εντός), Μονακό (εκτός)

Βαλένθια: Παναθηναϊκός (εντός), Dubai BC (Σαράγεβο-Ουδέτερο)

Φενέρ: Ρεάλ (εντός), Βιλερμπάν (εκτός)

Ρεάλ: Φενέρ (εκτός), Ερυθρός Αστέρας (εντός)

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 24-12

2. Φενέρμπαχτσε 23-13

3. Βαλένθια 23-13

4. Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13

5. Ρεάλ Μαδρίτης 22-14

6. Παναθηναϊκός 21-15

7. Ζάλγκιρις 21-15

8. Μπαρτσελόνα 20-16

9. Ερυθρός Αστέρας 20-16

10. Μονακό 19-16

11. Dubai Basketball 19 -17

12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17

13. Αρμάνι Μιλάνο 17-19

14. Παρτίζαν 15-20

15. Μπάγερν Μονάχου 15-20

16. Βίρτους Μπολόνια 13-22

17. Παρί 14-22

18. Μπασκόνια 12-24

19. Αναντολού Εφές 10-25

20. Βιλερμπάν 8-27

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Οι δύο αγωνιστικές που απομένουν

37η αγωνιστική

Μ. Πέμπτη 9/4

19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

20:45 Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου

21:30 Βαλένθια – Παναθηναϊκός

22:00 Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μ. Παρασκευή 10/4

20:30 Μονακό – Μπαρτσελόνα

21:00 Ντουμπάι – Αναντολού Εφές

21:30 Παρτιζάν – Ζαλγκίρις

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια

21:45 Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας

38η αγωνιστική

Πέμπτη 16/4

21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Παρτιζάν – Μπασκόνια

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 17/4

19:00 Ντουμπάι – Βαλένθια

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρί

20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου