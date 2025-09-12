Αθλητικά

Εργκίν Aταμάν: Συγγνώμη στους Έλληνες φίλους μου, αλλά ήμασταν καλύτεροι – Αν παίξουμε έτσι στον τελικό θα το πάρουμε

Οι δηλώσεις του προπονητή της Τουρκίας, μετά την πρόκριση της ομάδας στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ
Ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκιν Αταμάν (ΦΩΤΟ REUTERS
Ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκιν Αταμάν (ΦΩΤΟ REUTERS/Ints Kalnins)

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ, μετά το τέλος του ημιτελικού της Ελλάδας με την Τουρκία για το Eurobasket 2025 και την πρόκριση της ομάδας του στον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε ότι η Τουρκία άξιζε τη νίκη κόντρα στην Ελλάδα, δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τη συμπεριφορά της ομάδας του σε άμυνα και επίθεση, ενώ επεσήμανε πως με ανάλογη εμφάνιση στον τελικό -κόντρα στη Γερμανία- πιστεύει στο χρυσό μετάλλιο.

«Λυπάμαι για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα που έβλεπαν το παιχνίδι, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε. Παίξαμε καλή άμυνα, σταματήσαμε τον Γιάννη και άλλους παίκτες-κλειδιά, όπως τον Σλούκα και τον Τολιόπουλο. Στην επίθεση παίξαμε τέλεια, πήραμε μία σπουδαία νίκη κόντρα σε μία απίστευτη ομάδα.

Ξέραμε ότι ο Γιάννης θα προστατεύσει τη ρακέτα, είχα πει στον Οσμάνι να πάρει τα ελεύθερα σουτ που θα βρει και βρήκε αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα είναι καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία, αν παίξουμε έτσι θα κερδίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τον πρώτο τίτλο της Τουρκίας σε Ευρωμπάσκετ», είπε αναλυτικά.

