Με όλη την αθλητική δράση να έχει διακοπεί λόγω κορονοϊού, η σειρά ντοκιμαντέρ “The Last Dance” του ESPN για τους Σικάγο Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν… έσπασε τα ταμεία.

Το κορυφαίο αμερικανικό δίκτυο είδε το ντοκιμαντέρ του να γίνεται το πιο πολυσυζητημένο γεγονός στο διάστημα της καραντίνας, με τον Τζόρνταν και την… παρέα του να γίνονται ξανά αντικείμενο λατρείας σε ολόκληρο τον πλανήτη, μέσα και από το Netflix.

Ως εκ τούτου, οι ιθύνοντες του ESPN θέλουν να εκμεταλλευτούν το… γκελ του ντοκιμαντέρ και μετά το τέλος του, με αποτέλεσμα να ανακοινώνουν ήδη και μία ταινία για το τελευταίο παιχνίδι του Μάικλ Τζόρνταν στους Σικάγο Μπουλς, αλλά και να προαναγγέλλουν ουσιαστικά αντίστοιχα ντοκιμαντέρ: Ένα για τους Λος Άντζελες Λέικερς του Κόμπι Μπράιαντ και του Σακίλ Ο’Νιλ, καθώς κι ένα για τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς των Στεφ Κάρι, Κλέι Τόμπσον και Κέβιν Ντουράντ.

Η ταινία για τον Τζόρνταν θα μεταδοθεί από το ESPN την ερχόμενη Τετάρτη 20 Μαΐου, ενώ για τα δύο ντοκιμαντέρ ζητείται από τον κόσμο στα social media, να ψηφίσουν πιο θα ήθελαν να δουν μελλοντικά.

Game 6 of the '98 finals is the most watched NBA game ever.



We're bringing you "Game 6 The Movie," the full-game telecast in HD with never-before-seen footage captured by #TheLastDance cameras.



📺: May 20, 9pm ET on ESPN pic.twitter.com/w524fanjiC