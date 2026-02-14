Αθλητικά

Εσπανιόλ – Θέλτα 2-2: Πήρε βαθμό στις καθυστερήσεις η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Europa League

«Ζωντανή» στη «μάχη» για την πρώτη 6άδα της «La Liga» έμεινε η Θέλτα
Οι παίκτες της Θέλτα
Οι παίκτες της Θέλτα σε πανηγυρικό στιγμιότυπο / REUTERS/Miguel Vidal

Η Θέλτα έχει μπροστά της τη “μάχη” με τον ΠΑΟΚ στα πλέι οφ του Europa League, αλλά “παλεύει” και στην Ισπανία για την έξοδο στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά, παίρνοντας ισοπαλία με 2-2 στην έδρα της Εσπανιόλ.

Σε ένα ντέρμπι πρώτης 6άδας στην ισπανική La Liga, η Θέλτα βρήκε γκολ ισοφάρισης με τον Ινγκλέσιας στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και έμεινε “όρθια” στην έδρα της Εσπανιόλ, διατηρώντας τη διαφορά τους στον ένα βαθμό.

Η ομάδα του Βίγκο συνεχίζει έτσι να κρατάει… δύο καρπούζια, αφού ακολουθεί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου το πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για τα πλέι οφ του Europa League.

Η σύνθεση της Θέλτα: Ράντου, Ροντρίγκεθ (87′ Άσπας), Στάρφελτ, Αλόνσο, Ρουέδα (70′ Μινγκέθα), Ρομάν (88′ Βεσίνο), Λόπεθ, Καρέιρα, Γιουτγκλά (Μορίμπα), Ιγκλέσιας, Σβέντμπεργκ (70′ Ντουράν)

Αθλητικά
