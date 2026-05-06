Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Η προκλητική δήλωση του Μοντέρο βρίσκεται τυπωμένη στα αποδυτήρια των πρασίνων

"Η Βαλένθια μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό έξι, επτά και οκτώ φορές", είχε δηλώσει ο ταλαντούχος γκαρντ
Η φωτογραφία του Μοντέρο στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού
Ο Ζαν Μοντέρο φαίνεται ότι έδωσε τρελό κίνητρο στους παίκτες του Παναθηναϊκού με τη δήλωσή του πριν τη σειρά με τη Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο ταλαντούχος γκαρντ της Βαλένθια είχε δηλώσει πως η ισπανική ομάδα, η οποία είχε επικρατήσει δύο φορές του Παναθηναϊκού στην κανονική περίοδο, μπορεί να κερδίσει το τριφύλλι, όχι μόνο πέντε αλλά και έξι, επτά και οκτώ φορές.

Η δήλωσή του αυτή βρίσκεται τυπωμένη στα αποδυτήρια των πρασίνων πριν το τζάμπολ της τρίτης αναμέτρησης στο Telekom Center.

 
 
 
 
 
Να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει σπάσει δύο φορές την έδρα της Βαλένθια και θέλει ακόμα μία νίκη για να βρεθεί στο Final Four της Euroleague.

