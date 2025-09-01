Εσθονία – Τουρκία 64-84: «Περίπατος» για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν και τώρα «τελικός» πρωτιάς με Σερβία

Η Τουρκία είχε ένα εύκολο μεσημέρι Δευτέρας (01.09.2025) στο Ευρωμπάσκετ. Επικράτησε με άνεση της Εσθονίας (84-64) κι έκανε έτσι το 4/4 στα παιχνίδια του Α ομίλου της διοργάνωσης.

Ο Σενγκούν πέτυχε 21 πόντους για τους Τούρκους, ο Όσμαν του Παναθηναϊκού τελείωσε στους 11 (με 2/5 τρίποντα), ενώ, 14 είχε ο Ερκάν Οσμάνι. Έτσι, όπως ήταν αναμενόμενο, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα κοντραριστεί με την Σερβία, για να καταλάβει την πρώτη θέση στον όμιλο, που δίνει το καλύτερο “σταύρωμα” στη συνέχεια του Eurobasket.

Οι Εσθονοί θα παλέψουν πλέον την τελευταία αγωνιστική με τους Πορτογάλους. Ο Κρίστιαν Κουλαμάε με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ και ο Κρέγκορ Χέρμετ (12 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ) ήταν αυτοί που ξεχώρισαν από τους ηττημένους.

Τα δεκάλεπτα: 13-25, 14-21, 22-19, 15-19

ΕΣΘΟΝΙΑ (Ρανούλα): Ντρελ 8 (3 ριμπάουντ), Ρόζενταλ 1, Ραϊέστε, Τρέιερ 8 (2/4 τρίποντα), Γιούρκταμν 2, Τας 9 (3/6 δίποντα), Χέρμετ 12 (4/6 τρίποντα), Τζόσαρ 2 (3 ριμπάουντ), Ρίλσμα 2, Κόνοτσουκ 4 (5 ασίστ), Κουλαμάε16 (4/7 τρίποντα)

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 7 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χαζέρ 9 (1/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Σανλί, Όσμαν 11 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μπιτίμ, Κορκμάζ 5 (2 ριμπάουντ), Σενγκούν 21 (2/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Οσμάνι 14 (3/4 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Μπόνα 12 (4 ριμπάουντ), Γιλμάζ, Σιπάχι 4, Γιούρτσεβεν 1

Τα ομαδικά στατιστικά της Εσθονίας: 11/30 δίποντα, 12/29 τρίποντα, 6/10 βολές, 26 ριμπάουντ (8 επιθετικά – 18 αμυντικά), 17 ασίστ, 15 λάθη, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Τουρκίας: 20/37 δίποντα, 10/24 τρίποντα, 14/19 βολές, 41 ριμπάουντ (13 επιθετικά – 28 αμυντικά), 18 ασίστ, 13 λάθη, 6 κλεψίματα, 5 μπλοκ