Εθνική Ελλάδας: Εξαφανίζονται τα εισιτήρια για Λευκορωσία και Δανία

Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την ανανεωμένη εθνική ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
Η Εθνική Ελλάδας ξεκινάει το ταξίδι της στα προκριματικά του Μουντιάλ με δύο εντός έδρας αναμετρήσεις, με τον κόσμο να εξαφανίζει τα εισιτήρια των αγώνων με Λευκορωσία (5/9) και Δανία (8/9) στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για τα δύο παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ άρχισε το απόγευμα της Τρίτης (02/09, 17:00) και μέχρι στιγμής έχουν κάνει φτερά περισσότερα από 17.000 εισιτήρια για την αναμέτρηση με τους Λευκορώσους και πάνω από 20.000 για τον αγώνα με τους Δανούς.

Μέχρι τη σέντρα του αποψινού αγώνα (21:45), αναμένεται να φύγουν πολλά εισιτήρια ακόμα, με το “Γ. Καραϊσκάκης” να είναι σχεδόν γεμάτο.

Εδώ μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας για τις αναμετρήσεις κόντρα σε Λευκορωσία και Δανία.

 

