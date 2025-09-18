Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας: Επικό βίντεο με το Freed from desire από το πούλμαν στα μπουζούκια

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο πρωταγωνιστούν σε ακόμα ένα βίντεο
Οι πανηγυρισμοί δεν έχουν κοπάσει ακόμα στο στρατόπεδο της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ, μετά την κατάκτηση του ιστορικού χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket.

Η Εθνική Ελλάδας δημοσίευσε ένα επικό βίντεο, με τους διεθνείς να τραγουδούν το “Freed from desire” στο πούλμαν της ομάδας και στο γλέντι μετά την κατάκτηση του μεταλλίου στο Eurobasket.

Πρωταγωνιστές στο βίντεο είναι ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, οι οποίοι έζησαν έντονα κάθε στιγμή τους με την Εθνική Ελλάδας.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@hellenicbf)

Στον τρελό χορό στα μπουζούκια συμμετείχαν ακόμα οι Λαρεντζάκης και Παπανικολάου, ενώ από το πάρτι δεν θα μπορούσε να λείπει ο αρχιτέκτονας της ομάδας, Βασίλης Σπανούλης.

Αθλητικά
