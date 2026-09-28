Εθνική Ελλάδας: «Παροξυσμός» στους φιλάθλους για τα εισιτήρια των ματς με Ολλανδία και Γερμανία

Η Εθνική Ελλάδας πανηγύρισε μία ιστορική επιτυχία στην έδρα της Γερμανίας (0-1), για τη 2η αγωνιστική της League A του Nations League και έκανε το 2/2 στον όμιλό της, προκαλώντας τεράστιο ενθουσιασμό στους φίλους της.

Η ΕΠΟ έδωσε τη Δευτέρα (28.09.2026) στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες της Εθνικής ποδοσφαίρου, που θα γίνουν στην Τούμπα. Το πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Ολλανδία είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στις 21:45, ενώ τρεις ημέρες αργότερα (04.10.2026, 21:45) στο ίδιο γήπεδο, η γαλανόλευκη θα υποδεχθεί τη Γερμανία.

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Η ανταπόκριση των φίλων της Εθνικής είναι πραγματικά εντυπωσιακή, καθώς από τα πρώτα λεπτά της διάθεσης δεκάδες χιλιάδες προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια θέση στο γήπεδο του ΠΑΟΚ για να θαυμάσουν την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Σύμφωνα με στοιχεία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας ήδη 100 χιλιάδες (!) φίλαθλοι βρίσκονται στη λίστα αναμονής για ένα εισιτήριο και η Τούμπα αναμένεται να είναι κατάμεστη στα δύο μεγάλα παιχνίδια της εθνικής.