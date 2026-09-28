Εθνική ποδοσφαίρου: Το πλατύ χαμόγελο του Γιοβάνοβιτς και η μεγάλη αγκαλιά που του έδωσε ο Καρέτσας

Η Εθνική ποδοσφαίρου θριάμβευσε μέσα στην έδρα της Γερμανίας. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε την πρώτη της ιστορική νίκη επί τον “πάντσερ” -και μάλιστα μέσα στο Άουγκσμπουργκ- ένα αποτέλεσμα που το πανηγύρισε εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά και στα αποδυτήρια της “WWK Arena”.

Οι παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου έστησαν ένα μικρό “πάρτι” στα αποδυτήρια, πανηγυρίζοντας το ιστορικό “διπλό”, ενώ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν μπορούσε να σταματήσει να χαμογελά για το τεράστιο αποτέλεσμα που πήρε η “γαλανόλευκη”.

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Ο ομοσπονδιακός μας κόουτς συνεχάρη τους παίκτες του και είχε μια μεγάλη, ζεστή αγκαλιά για τον καθένα. Όταν έφτασε στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο επιθετικός της Ντόρτμουντ αντέδρασε, δίνοντας με τη σειρά του μια μεγάλη αγκαλιά στον Γιοβάνοβιτς.

“Υπάρχουν νίκες που τελειώνουν στο γήπεδο… και άλλες που συνεχίζουν να χαμογελούν την επόμενη μέρα. Καλημέρα Ελλάδα” σχολίασε η ΕΠΟ στα social media, κάνοντας τη συγκεκριμένη ανάρτηση.