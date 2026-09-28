Εθνική Ελλάδας: Στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια των αγώνων με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα

Σε κυκλοφορία τέθηκαν από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου τα εισιτήρια για τις δύο μεγάλες αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία και τη Γερμανία, για την 3η και 4η αγωνιστική των ομίλων στο Nations League.

Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά τις δύο σπουδαίες εκτός έδρας νίκες απέναντι στη Σερβία και τη Γερμανία. Το πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Ολλανδία είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στις 21:45, ενώ τρεις ημέρες αργότερα (04.10.2026, 21:45) στο ίδιο γήπεδο, η γαλανόλευκη θα υποδεχθεί τη Γερμανία.

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Η Ελλάδα έχει κάνει το 2/2 στον 2ο όμιλο της League A του Νations League και θέλει να αξιοποιήσει και τη δύναμη της έδρας της.

Τα εισιτήρια διατίθενται αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας της Εθνικής και θα παραμείνουν διαθέσιμα μέχρι την εξάντλησή τους. Ως καταληκτική ώρα διάθεσης έχει οριστεί η έναρξη της κάθε αναμέτρησης, εφόσον φυσικά υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

Η Εθνική επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και το γήπεδο της Τούμπας ανοίγει τις πόρτες του για δύο ξεχωριστές ποδοσφαιρικές βραδιές. Η Ελλάδα υποδέχεται δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές Εθνικές Ομάδες, σε παιχνίδια που έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά τις δύο νίκες της Ελλάδας με Σερβία και Γερμανία εκτός έδρας -και θέλει τη στήριξη των Ελλήνων φιλάθλων!

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Ελλάδα – Ολλανδία: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, 21:45 (Γήπεδο Τούμπας)

Ελλάδα – Γερμανία: Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, 21:45 (Γήπεδο Τούμπας)

Κλείσε τη θέση σου στην Τούμπα!

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από το pame-ethniki και θα συνεχίσουν να διατίθενται μέχρι την εξάντλησή τους, με καταληκτική ημερομηνία και ώρα την έναρξη των αντίστοιχων αγώνων.

Τιμές εισιτηρίων

Θύρα Κανονικό Παιδικό <15 ετών

VIP , VIPA 150€ —

1 50€ 25€

2, 3 40€ 20€

4, 4A 15€ —

5, 6 30€ 15€

7, 7A 20€ 10€

*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων.

Τρόπος παραλαβής εισιτηρίου

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριο του στο email που έχει δηλωθεί.

Για την είσοδό του στο γήπεδο απαιτείται η χρήση του QR code στο κινητό του είτε η εκτύπωση του εισιτηρίου του σε εκτυπωτή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εισιτήριο.

Διευκρινίσεις σχετικά με τα εισιτήρια:

Η θύρα 8 θα διατεθεί στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του 1 εισιτήριο αγώνα.

Δεν απαιτείται η ταυτοποίηση/προσθήκη του εισιτήριου στο Gov.gr Wallet.

Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν & θα πρέπει να κατέχουν κανονικά εισιτήριο καθώς επίσης και να συνοδεύονται από ενήλικο φίλαθλο. Για τα παιδιά έως και 15 ετών, ισχύει ειδική προνομιακή τιμή υπό την προϋπόθεση ότι θα επιλεγεί η κατηγορία εισιτηρίου “ΠΑΙΔΙΚΟ” & θα καταχωριστεί έγκυρο ΑΜΚΑ του παιδιού.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο να φέρουν οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας.