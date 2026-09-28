Εθνική ποδοσφαίρου: Δύσκολα θα προλάβει ο Κόντι Χάκπο το Ελλάδα – Ολλανδία

Η Ολλανδία πέρασε με 2-1 από την έδρα της Σερβίας για τη 2η αγωνιστική του Nations League και έχει μπροστά της το ματς με την Εθνική Ελλάδας, στην Τούμπα (01.10.2026, 21:45, Newsit.gr).

Ο Κόντι Χάκπο τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 17’ του Σερβία – Ολλανδία. Ο επιθετικός της Λίβερπουλ δέχτηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα στον αριστερό αστράγαλο και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως απέφυγε σοβαρή ζημιά, αλλά δύσκολα θα είναι διαθέσιμος για το ματς της Πέμπτης με την Ελλάδα στην Τούμπα.

“Ελπίζουμε να μην έχει κάτι σοβαρό. Θα υποβληθεί τη Δευτέρα σε εξετάσεις για να μάθουμε”, τόνισε ο προπονητής των “οράνιε”, Τσάβι.