Κηδεία Σούλη Μαρκόπουλου: Το ελληνικό μπάσκετ είπε το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο προπονητή

Το τελευταίο “αντίο” στον εμβληματικό προπονητή, Σούλη Μαρκόπουλο είπαν τη Δευτέρα (28.09.2026) συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ.

Η νεκρώσιμη ακολουθία πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, για να πει το ύστατο “χαίρε” στον Σούλη Μαρκόπουλο. Η συγκίνηση ήταν έκδηλη στο πρόσωπο της συζύγου του, Σταματίας Μαρκοπούλου, με τον γιό τους, Χάρη Μαρκόπουλο, να στέκεται στο πλευρό της.

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Ο Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή (25.09.2026), αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία διαδρομή στο ελληνικό μπάσκετ και μια σημαντική παρακαταθήκη από την πολυετή παρουσία του στους πάγκους.

Το “παρών” στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και οι Παντελής Μπούτσος, Θόδωρος Ροδόπουλος και Λάκης Τσάβας.

Επίσης, στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης βρέθηκαν οι Μπάνε Πρέλεβιτς, Τζον Κόρφας, Λάζαρος Παπαδόπουλος, Νίκος Ζήσης, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Νίκος Σταυρόπουλος, Θόδωρος Ροδόπουλος, Γιώργος Τσιάρας, Παναγιώτης Λιαδέλης κ.α..

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Η Σταματία Μαρκοπούλου και ο γιος της, Χάρης Μαρκόπουλος (ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Στη μνήμη του εμβληματικού προπονητή -μεταξύ άλλων- στεφάνια έστειλαν η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Τέλης Μυστακίδης, ο Ιβάν Σαββίδης, οι παλαίμαχοι ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο νυν προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκέρι.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος (ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Οι θρύλοι του ΠΑΟΚ, Τζον Κόρφας και Μπάνε Πρέλεβιτς (ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναγιώτης Λιαδέλης (ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Νίκος Ζήσης, Γιώργος Τσιάρας και Λάζαρος Παπαδόπουλος (ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Στεφάνια στην κηδεία του Σούλη Μαρκόπουλου (ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ακολούθησε η ταφή του Σούλη Μαρκόπουλου, στα Κοιμητήρια της Θέρμης.