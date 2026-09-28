Nations League: Τα Γαλλία – Βέλγιο και Τουρκία – Ιταλία ξεχωρίζουν στο αποψινό πρόγραμμα

Με οκτώ αναμετρήσεις συνεχίζεται τη Δευτέρα (28.092026) η 2η αγωνιστική των ομίλων του Nations League, με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο κυρίως στη League A, με το 1ο γκρουπ να μπαίνει ξανά στον… αγωνιστικό χώρο.

Η αναμέτρηση του Βέλγιου με τη Γαλλία ξεχωρίζει στα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής του Nations League, με τις δυο ομάδες να θέλουν να κάνουν το 2/2, μετά τις νίκες που πέτυχαν στην πρεμιέρα. Θυμίζουμε ότι με τους “μπλε” δεν θα αγωνιστεί ο τραυματίας, Κιλιάν Εμπαπέ.

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Εξίσου σημαντικός είναι και ο αγώνας, Τουρκία – Ιταλία, με τις δυο ομάδες να έχουν γνωρίσει την ήττα -την πρώτη αγωνιστική- μέσα στις έδρες τους, από Γαλλία και Βέλγιο, αντίστοιχα.

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

19:00 UEFA Nations League: Λετονία – Κύπρος / Novasports Start

19:00 UEFA Nations League: Αρμενία – Μαυροβούνιο / Novasports 3HD

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19:00 UEFA Nations League: Γεωργία – Ουκρανία / Novasports 2HD

21:45 UEFA Nations League: Βέλγιο – Γαλλία / Novasports Prime

21:45 UEFA Nations League: Ρουμανία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη / Novasports Start

21:45 UEFA Nations League: Σουηδία – Πολωνία / Novasports 4HD

21:45 UEFA Nations League: Βόρεια Ιρλανδία – Ουγγαρία / Novasports 3HD

21:45 UEFA Nations League: Τουρκία – Ιταλία / Novasports 2HD