Αθλητικά

Εθνική ποδοσφαίρου: Άνοδος πέντε θέσεων της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA

Η επιτυχημένη πορεία που κάνει η Εθνική στο Nations League έφερε και το ανάλογο αποτέλεσμα στη βαθμολογία της παγκόσμιας ομοσπονδίας
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Οι μεγάλες εκτός έδρας νίκες της Εθνικής ποδοσφαίρου στο Nations League “αποτυπώθηκαν” στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, με τη βαθμολογική άνοδο της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η Εθνική ποδοσφαίρου έκανε το 2/2 στο Nations League, περνώντας νικηφόρα από Σερβία και Γερμανία -κατά σειρά- κέρδισε πέντε θέσεις στο FIFA Ranking και σκαρφάλωσε στην 41η θέση σε σχέση με την προηγούμενη λίστα, που είχε εκδοθεί τον Iούλιο.

Η Εθνική Ελλάδας δίνει τα επόμενα δύο ματς της στο Nations League, στην Τούμπα, κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία. Να αναφέρουμε ότι τα “πάντσερ” έχασαν μια θέση (13η), οι “οράνιε” παρέμειναν στην 9η θέση στον κόσμο, ενώ η Σερβία κατέβηκε τρία “σκαλοπάτια” και βρίσκεται πλέον 43η, δύο θέσεις πίσω από την Ελλάδα στην κατάταξη της FIFA.

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Αθλητικά
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