Κουρμπέλης για την ιστορική νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας: «Περηφάνια και αστείρευτη αγάπη για αυτό το σήμα»

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ιστορικής νίκης της Εθνικής ποδοσφαίρου στην έδρα της Γερμανίας (0-1), σημειώνοντας στο 74ο λεπτό το γκολ που χάρισε στη “γαλανόλευκη” το σπουδαίο “διπλό”, στο ματς για το Nations League.

Μια ημέρα μετά την τεράστια επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας, ο Δημήτρης Κουρμπέλης έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media, αναφερόμενος σε αυτό την ιστορική νίκη επί της Γερμανίας.

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“Περηφάνια και αστείρευτη αγάπη για αυτό το σήμα στην καρδιά, συνεχίζουμε μάγκες μου!”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Κουρμπέλης, αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις της Εθνικής, μετά και την πρώτη νίκη της ομάδας επί της Γερμανίας.

Με τη νίκη επί της Γερμανίας, η Εθνική ποδοσφαίρου έκανε το 2/2 στον 2ο όμιλο της league A του Nations League, μετά το 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι.