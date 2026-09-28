Αθλητικά

Κουρμπέλης για την ιστορική νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας: «Περηφάνια και αστείρευτη αγάπη για αυτό το σήμα»

Το σχόλιο του “δήμιου” της Εθνικής Γερμανίας, στο ματς του Άουγκσμπουργκ
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Δημήτρης Κουρμπέλης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ιστορικής νίκης της Εθνικής ποδοσφαίρου στην έδρα της Γερμανίας (0-1), σημειώνοντας στο 74ο λεπτό το γκολ που χάρισε στη “γαλανόλευκη” το σπουδαίο “διπλό”, στο ματς για το Nations League.

Μια ημέρα μετά την τεράστια επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας, ο Δημήτρης Κουρμπέλης έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media, αναφερόμενος σε αυτό την ιστορική νίκη επί της Γερμανίας.

“Περηφάνια και αστείρευτη αγάπη για αυτό το σήμα στην καρδιά, συνεχίζουμε μάγκες μου!”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Κουρμπέλης, αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις της Εθνικής, μετά και την πρώτη νίκη της ομάδας επί της Γερμανίας.

Με τη νίκη επί της Γερμανίας, η Εθνική ποδοσφαίρου έκανε το 2/2 στον 2ο όμιλο της league A του Nations League, μετά το 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι.

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Αθλητικά
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