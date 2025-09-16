Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας: Τα «έσπασαν» στα μπουζούκια για το Eurobasket – Το συρτάκι του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το «Που ‘σαι Θανάση»

Φωτογραφίες και βίντεο από το μεγάλο πάρτι που στήθηκε υπό τα τραγούδια του Θοδωρή Φέρρη
Εθνική Μπάσκετ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Τα «έσπασαν» και δικαιολογημένα οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας που επέστρεψαν νικητές στην πατρίδα μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket. Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Σπανούλης και Κώστας Παπανικολάου δεν έκατσαν ούτε μια στιγμή.

Η Εθνική Ελλάδας απόλαυσε τον Θοδωρή Φέρρη, το βράδυ της Δευτέρας (15.09.2025) στο Ποσειδώνιο, γιορτάζοντας την μεγάλη επιστροφή της χώρας μας στο βάθρο του Eurobasket, μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Όλοι ήταν εκεί για να απολαύσουν την μεγάλη νίκη τους.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Basketballmaniacs (@basketballmaniacs_)

Ο Δημήτρης Κατσίβελης με τον Κώστα Παπανικολάου
Ο Δημήτρης Κατσίβελης με τον Κώστα Παπανικολάου / ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
Βαγγέλης Λιόλιος
Βαγγέλης Λιόλιος / ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
Βασίλης Σπανούλης / Ολυμπία Χοψονίδου
Ο Βασίλης Σπανούλης με την σύζυγό του Ολυμπία Χοψονίδου / ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μάλιστα πήρε το μικρόφωνο από τον τραγουδιστή τραγουδώντας το «Με το στόμα γεμάτο φιλιά». Ως απάντηση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άρπαξε όσα πανέρια βρήκε μπροστά του και τον στόλισε.

Εθνική μπάσκετ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
Γιάννης Αντεντοκούνμπο
Γιάννης Αντετοκούνμπο / ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
Εθνική μπάσκετ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
Γιάννης Αντεντοκούνμπο / Θοδωρής Φέρρης
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον Θοδωρή Φέρρη / ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Ο Greek Freak μάλιστα χόρεψε και συρτάκι με τον πρόεδρο της ΕΟΚ και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

@rospytv #fy #foryou #rospytv #rospy #antetokounmpo

Εθνική Μπάσκετ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
Εθνική Μπάσκετ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@hellenicbf)

Όσον αφορά τον Βασίλη Σπανούλη, επικράτησε πανικός όταν ανέβηκε πάνω στην σκηνή.

Με τη σειρά του ο Θοδωρής Φέρρης τραγούδησε και το σύνθημα που ενώνει όλη την Ελλάδα «Ελλάς, ολέ ολέ, δεν σταματώ να  τραγουδώ ποτέ».

Αθλητικά
