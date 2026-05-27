Αθλητικά

Το Conference League παρέμεινε στο Λονδίνο: Η Κρίσταλ Πάλας έγινε η τρίτη αγγλική ομάδα που το κατακτά

Ρόμα και Ολυμπιακός είναι οι μοναδικές ομάδες εκτός Αγγλίας που το έχουν σηκώσει
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Lisi Niesner
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Κρίσταλ Πάλας έγραψε ιστορία. Νίκησε τη Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 στον τελικό της Λειψίας και κατέκτησε τον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο, σηκώνοντας το Conference League με το γκολ του Ματετά.

Στην πέμπτη χρονιά ύπαρξης της διοργάνωσης, το Conference League πηγαίνει για τρίτη φορά σε ομάδα της Αγγλίας, παραμένοντας στην Αγγλία, αφού την περασμένη σεζόν το είχε σηκώσει η Τσέλσι.

Η Ρόμα είναι η πρώτη ομάδα που κατάφερε να βάλει στον τροπαιοθήκη της το Conference League, για να ακολουθήσει η Άστον Βίλα από το Μπέρμινγχαμ της Αγγλίας και φυσικά ο Ολυμπιακός, μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, το 2024.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
254
159
103
99
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo