Το Conference League παρέμεινε στο Λονδίνο: Η Κρίσταλ Πάλας έγινε η τρίτη αγγλική ομάδα που το κατακτά

Η Κρίσταλ Πάλας έγραψε ιστορία. Νίκησε τη Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 στον τελικό της Λειψίας και κατέκτησε τον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο, σηκώνοντας το Conference League με το γκολ του Ματετά.

Στην πέμπτη χρονιά ύπαρξης της διοργάνωσης, το Conference League πηγαίνει για τρίτη φορά σε ομάδα της Αγγλίας, παραμένοντας στην Αγγλία, αφού την περασμένη σεζόν το είχε σηκώσει η Τσέλσι.

Η Ρόμα είναι η πρώτη ομάδα που κατάφερε να βάλει στον τροπαιοθήκη της το Conference League, για να ακολουθήσει η Άστον Βίλα από το Μπέρμινγχαμ της Αγγλίας και φυσικά ο Ολυμπιακός, μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, το 2024.