Η Εθνική Ελλάδας είναι έτοιμη να “πετάξει” για τον Καναδά και το Προολυμπιακό τουρνουά, με τον Ρικ Πιτίνο να μην κρύβει τον ενθουσιασμό του, παρά την απουσία σημαντικών παικτών.

Ο Αμερικανός Hall of Famer θα προπονήσει την Ελλάδα για πρώτη φορά σε επίσημους αγώνες και με ανάρτησή του στο twitter έδωσε το… σύνθημα για τους νέους παίκτες της ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πιτίνο έγραψε τα εξής: «Άρχισα με παίκτες με τεράστια εμπειρία και μυθικό ταλέντο. Πλέον φεύγουμε για τον Καναδά ως μια εντελώς διαφορετική ομάδα, νεανική και γεμάτη ενέργεια. Με σπουδαίους τύπους που μου έχουν δώσει ό,τι έχουν! Θα είναι διασκεδαστικό. Πάμε Ελλάδα!»

Well, I started with great experience and legendary talents. We now leave for Canada as a totally different team, young and energetic. Great guys that have given me everything they have! Will be fun. Go Hellas!