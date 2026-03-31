Εθνική Γυναικών: Με Σερβία, Σλοβακία και Ολλανδία η γαλανόλευκη στη δεύτερη προκριματική φάση του Eurobasket 2027

Η εθνική Γυναικών έμαθε τους αντιπάλους της στην Β’ Προκριματική Φάση του Eurobasket Γυναικών 2027, μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (31/3) στην Ελβετία.

Η εθνική Γυναικών θα αντιμετωπίσει την Σερβία, την Σλοβακία και την Ολλανδία στα δύο παράθυρα που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο του 2026 (8-18/11) και τον Φεβρουάριο του 2027 (7-17/2).

Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα είναι αυτές που θα τσεκάρουν τα εισιτήριά τους για την τελική φάση του Eurobasket 2027.

Οι όμιλοι της Β’ προκριματικής φάσης

Όμιλος Ι

Τουρκία

Μαυροβούνιο

Πολωνία

Ισραήλ

Όμιλος J

Ισπανία

Τσεχία

Κροατία

Βουλγαρία

Όμιλος Κ

Ιταλία

Σλοβενία

Λετονία

Αυστρία

Όμιλος L

Σερβία

Ελλάδα

Σλοβακία

Ολλανδία

Όμιλος M

Γαλλία

Μ. Βρετανία

Ουκρανία

Λουξεμβούργο

Όμιλος Ν

Γερμανία

Ουγγαρία

Πορτογαλία

Δανία

Κάθε χώρα θα δώσει τρία παιχνίδια σε καθένα από τα δύο παράθυρα. Οι τέσσερις συνδιοργανώτριες χώρες του Eurobasket 2027, Βέλγιο, Φινλανδία, Λιθουανία και Σουηδία, θα δημιουργήσουν έναν δικό τους όμιλο.