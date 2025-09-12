Εθνική μπάσκετ: Για έκτη φορά σε μικρό τελικό η Ελλάδα

Η εθνική Ελλάδας θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ, απέναντι στη Φινλανδία, στον έκτο μικρό τελικό της ιστορίας της στη διοργάνωση.

Η Εθνική καλείται να ξεπεράσει την απογοήτευση του αποκλεισμού και να κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση. Η Ελλάδα έχει βρεθεί άλλες πέντε φορές σε “μικρό” τελικό και έχει καταφέρει να νικήσει μια φορά το 2009 απέναντι στη Σλοβενία.

Το μακρινό 1949 είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο, σε μια διοργάνωση διαφορετικής μορφής, χωρίς μικρό τελικό. Οι υπόλοιπες τέσσερις προσπάθειες (1993, 1995, 1997, 2001, 2007) κατέληξαν σε ήττες και στην πικρή 4η θέση.

1993 – Μόναχο, Ελλάδα-Κροατία 59-99

1995 – Αθήνα, Ελλάδα-Κροατία 68-73

1997 – Βαρκελώνη, Ελλάδα-Ρωσία 77-97

2007 – Μαδρίτη, Ελλάδα-Λιθουανία 69-78

2009 – Κατοβίτσε, Ελλάδα-Σλοβενία 57-56