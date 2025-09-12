Αθλητικά

Εθνική μπάσκετ: Για έκτη φορά σε μικρό τελικό η Ελλάδα

Δεν πέρασε στον τελικό του Ευρωμπάσκετ, αλλά η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να ανέβει στο βάθρο
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Η εθνική Ελλάδας θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ, απέναντι στη Φινλανδία, στον έκτο μικρό τελικό της ιστορίας της στη διοργάνωση.

Η Εθνική καλείται να ξεπεράσει την απογοήτευση του αποκλεισμού και να κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση. Η Ελλάδα έχει βρεθεί άλλες πέντε φορές σε “μικρό” τελικό και έχει καταφέρει να νικήσει μια φορά το 2009 απέναντι στη Σλοβενία.

Το μακρινό 1949 είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο, σε μια διοργάνωση διαφορετικής μορφής, χωρίς μικρό τελικό. Οι υπόλοιπες τέσσερις προσπάθειες (1993, 1995, 1997, 2001, 2007) κατέληξαν σε ήττες και στην πικρή 4η θέση.

1993 – Μόναχο, Ελλάδα-Κροατία 59-99

1995 – Αθήνα, Ελλάδα-Κροατία 68-73

1997 – Βαρκελώνη, Ελλάδα-Ρωσία 77-97

2007 – Μαδρίτη, Ελλάδα-Λιθουανία 69-78

2009 – Κατοβίτσε, Ελλάδα-Σλοβενία 57-56

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo