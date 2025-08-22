Εθνική μπάσκετ: «Κόπηκε» και ο Όμηρος Νετζήπογλου από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας συνεχίζει την προετοιμασία της για το Eurobasket και μετά τη φιλική νίκη με 76-74 επί της Ιταλίας στο τουρνουά “Ακρόπολις”, ο Βασίλης Σπανούλης “έκοψε” από την ομάδα τον Όμηρο Νετζήπογλου.

Λίγο πριν αποφασίσει και για την τελική 12άδα της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας για το Eurobasket, ο Βασίλης Σπανούλης έκανε γνωστό στον Όμηρο Νετζήπογλου ότι δεν θα βρίσκεται στις επόμενες προπονήσεις της ομάδας.

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε μάλιστα το γεγονός, ευχαριστώντας τον νέο παίκτη του Ολυμπιακού για την προσφορά του. «Ο Όμηρος Νετζήπογλου αποχαιρέτησε απόψε, μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ιταλία, την Εθνική Ομάδα. Τον ευχαριστούμε για την βοήθειά του σε όλη την διάρκεια της προετοιμασίας» ανέφερε η σχετική ανάρτηση στα social media.