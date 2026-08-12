Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα: Οι Παριζιάνοι θέλουν να υπερασπιστούν το θρόνο τους κόντρα στους «χωριάτες» στο UEFA Super Cup

Μάχη στην Αυστρία για τον πρώτο τίτλο της σεζόν στην Ευρώπη
Το τρόπαιο του UEFA Super Cup
UEFA Super Cup
22:00, Mega, Cosmote Sport 1
Το τρόπαιο του UEFA Super Cup/ EPA
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Παρί Σεν Ζερμέν και Άστον Βίλα κοντράρονται στον τελικό του UEFA Super Cup (12/08/26, 22:00, Mega, Cosmote Sport 1) στο Σάλτσμπουργκ με στόχο την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν.

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι δεδομένα το φαβορί στον τελικό του UEFA Super Cup, όμως η Άστον Βίλα του γεννημένου νικητή Ουνάι Έμερι δεν θα είναι εύκολο εμπόδιο για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε και αναμένεται η αναμέτρηση να είναι μοναδική.

Σε περίπτωση που η Παρί κατακτήσει το τρόπαιο θα γίνει μόλις η δεύτερη ομάδα στη σύγχρονη ιστορία που κατακτά τη διοργάνωση για δεύτερη σερί χρονιά, μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης, που το έκανε το 2016 και το 2017.

Στον περσινό τελικό είχε κερδίσει την Τότεναμ στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το ισόπαλο 2-2 της κανονικής διάρκειας. Και φέτος σε ενδεχόμενη ισοπαλία ο τίτλος θα κριθεί άμεσα στα πέναλτι.

Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League πέρυσι, όμως έχασε αρκετούς παίκτες μέσα στο καλοκαίρι. Οι Τίλεμανς, Ρότζερς, Ντιν και Μάλεν αποχώρησαν, ενώ οι Μανζάμπι, Ζοάο Γκόμες και Γκαρνάτσο θα αγωνίζονται στην ομάδα του Μπέρμιγχαμ φέτος.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Σομαρός, Ομάρ Αρτάν, για τον οποίο είχε προκληθεί σάλος όταν δεν του επιτράπηκε η είσοδος στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ, του οποίου ήταν στις λίστες, αλλά δεν σφύριξε και η UEFA θέλησε να τον επιβραβεύσει με τον αποψινό τελικό.

Οι πιθανές ενδεκάδες του Super Cup

Παρί Σεν Ζερμέν (Ενρίκε): Σαφόνοφ, Ζαμπάρνι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Νέβες, Βιτίνια, Ντρο Φερνάντες, Μπαγέ, Μαγιουλού, Κβαρατσκέλια.

Άστον Βίλα (Έμερι): Μπιζότ, Κας, Λίντελοφ, Τόρες, Μάατσεν, Ζοάο Γκόμες, Καμαρά, ΜακΓκιν, Μπουεντία, Γκαρνάτσο, Έιμπραχαμ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
88
87
79
79
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo