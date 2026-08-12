Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα: Οι Παριζιάνοι θέλουν να υπερασπιστούν το θρόνο τους κόντρα στους «χωριάτες» στο UEFA Super Cup

Παρί Σεν Ζερμέν και Άστον Βίλα κοντράρονται στον τελικό του UEFA Super Cup (12/08/26, 22:00, Mega, Cosmote Sport 1) στο Σάλτσμπουργκ με στόχο την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν.

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι δεδομένα το φαβορί στον τελικό του UEFA Super Cup, όμως η Άστον Βίλα του γεννημένου νικητή Ουνάι Έμερι δεν θα είναι εύκολο εμπόδιο για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε και αναμένεται η αναμέτρηση να είναι μοναδική.

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Σε περίπτωση που η Παρί κατακτήσει το τρόπαιο θα γίνει μόλις η δεύτερη ομάδα στη σύγχρονη ιστορία που κατακτά τη διοργάνωση για δεύτερη σερί χρονιά, μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης, που το έκανε το 2016 και το 2017.

Στον περσινό τελικό είχε κερδίσει την Τότεναμ στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το ισόπαλο 2-2 της κανονικής διάρκειας. Και φέτος σε ενδεχόμενη ισοπαλία ο τίτλος θα κριθεί άμεσα στα πέναλτι.

Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League πέρυσι, όμως έχασε αρκετούς παίκτες μέσα στο καλοκαίρι. Οι Τίλεμανς, Ρότζερς, Ντιν και Μάλεν αποχώρησαν, ενώ οι Μανζάμπι, Ζοάο Γκόμες και Γκαρνάτσο θα αγωνίζονται στην ομάδα του Μπέρμιγχαμ φέτος.

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Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Σομαρός, Ομάρ Αρτάν, για τον οποίο είχε προκληθεί σάλος όταν δεν του επιτράπηκε η είσοδος στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ, του οποίου ήταν στις λίστες, αλλά δεν σφύριξε και η UEFA θέλησε να τον επιβραβεύσει με τον αποψινό τελικό.

Οι πιθανές ενδεκάδες του Super Cup

Παρί Σεν Ζερμέν (Ενρίκε): Σαφόνοφ, Ζαμπάρνι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Νέβες, Βιτίνια, Ντρο Φερνάντες, Μπαγέ, Μαγιουλού, Κβαρατσκέλια.

Άστον Βίλα (Έμερι): Μπιζότ, Κας, Λίντελοφ, Τόρες, Μάατσεν, Ζοάο Γκόμες, Καμαρά, ΜακΓκιν, Μπουεντία, Γκαρνάτσο, Έιμπραχαμ.