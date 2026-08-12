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Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Χωρίς Όσμαν και Καλάθη η πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Τρινκιέρι στο «Παλατάκι»

Οι Θεσσαλονικείς έπιασαν δουλειά ενόψει μίας σεζόν που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν
Ο Αντρέα Τρινκιέρι
Ο Αντρέα Τρινκιέρι στο αεροδρόμιο για τον ΠΑΟΚ/ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKONISSI
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Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε σήμερα (12/08/26) την προετοιμασία του για τη σεζόν 2026/27 με τον Αντρέα Τρινκιέρι να δίνει τις πρώτες οδηγίες του ως προπονητής του «δικεφάλου».

Οι Τσέντι Όσμαν και Νικ Καλάθης απουσίαζαν από την πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν κληθεί στις Εθνικές τους ομάδες και θα ενταχθούν αργότερα στην προετοιμασία της ομάδας. Οι Νίκος Περσίδης και Νάσος Μπαζίνας αντίθετα, έδωσαν το παρών και την Παρασκευή (14/08/26) θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ.

Σε ανάρτηση που έκανε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανέβασε μία φωτογραφία με τον Αντρέα Τρινκιέρι να μιλά στους παίκτες και το επιτελείο του στο «Παλατάκι» με τη λεζάντα να είναι: «Μόλις ξεκινήσαμε».

Η προπόνηση των Θεσσαλονικέων έγινε κεκλεισμένων των θυρών, με τον Ιταλό τεχνικό να έχει πλέον την ευκαιρία να δουλέψει για πρώτη φορά στο παρκέ με το ρόστερ του.

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