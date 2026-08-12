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Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ «πέταξε» για τις Βρυξέλλες και την ανατροπή πρόκρισης κόντρα στην Άντερλεχτ

Οι Θεσσαλονικείς έχουν ηττηθεί 0-1 στο πρώτο ματς του ζευγαριού στην Τούμπα
Ο Πέλκας και ο Γιαννούλης
Ο Πέλκας και ο Γιαννούλης στο αεροδρόμιο/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ αναχώρησε για τις Βρυξέλλες, όπου θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ (13/08/026, 21:30) για το δεύτερο ματς του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League με στόχο τη νίκη και την πρόκριση.

Η Άντερλεχτ νίκησε 1-0 στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ και σε περίπτωση που δεν ηττηθεί αυτή θα είναι η ομάδα που θα παλέψει στα πλέι οφ για την είσοδο στη League Phase του Europa League, με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν τη νίκη με δύο γκολ διαφορά για να εξασφαλίσουν την πρόκριση.

Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ κερδίσει με ένα γκολ διαφορά η πρόκριση θα κριθεί στην παράταση ή στα πέναλτι.

EUROPA LEAGUE 2026-2027
Ο Καμαρά και ο Γερεμέγεφ στο αεροδρόμιο/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
EUROPA LEAGUE 2026-2027
Ο Τάισον στην αναχώρηση για Βρυξέλλες/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
EUROPA LEAGUE 2026-2027
Με χαμόγελο ο Ζίβκοβιτς στο αεροδρόμιο/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
EUROPA LEAGUE 2026-2027
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, στην αναχώρηση για το Βέλγιο/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ηττημένος του ζευγαριού θα κοντραριστεί με την Μπραν στα πλέι οφ του Conference League με στόχο την είσοδο στην τελική φάση της τρίτης σε δυναμική διοργάνωσης της UEFA.

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Αθλητικά
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