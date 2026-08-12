Ο ΠΑΟΚ «πέταξε» για τις Βρυξέλλες και την ανατροπή πρόκρισης κόντρα στην Άντερλεχτ

Ο ΠΑΟΚ αναχώρησε για τις Βρυξέλλες, όπου θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ (13/08/026, 21:30) για το δεύτερο ματς του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League με στόχο τη νίκη και την πρόκριση.

Η Άντερλεχτ νίκησε 1-0 στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ και σε περίπτωση που δεν ηττηθεί αυτή θα είναι η ομάδα που θα παλέψει στα πλέι οφ για την είσοδο στη League Phase του Europa League, με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν τη νίκη με δύο γκολ διαφορά για να εξασφαλίσουν την πρόκριση.

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Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ κερδίσει με ένα γκολ διαφορά η πρόκριση θα κριθεί στην παράταση ή στα πέναλτι.

Ο Καμαρά και ο Γερεμέγεφ στο αεροδρόμιο/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Τάισον στην αναχώρηση για Βρυξέλλες/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Με χαμόγελο ο Ζίβκοβιτς στο αεροδρόμιο/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, στην αναχώρηση για το Βέλγιο/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ηττημένος του ζευγαριού θα κοντραριστεί με την Μπραν στα πλέι οφ του Conference League με στόχο την είσοδο στην τελική φάση της τρίτης σε δυναμική διοργάνωσης της UEFA.