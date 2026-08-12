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Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τη Ζενίτ για το δανεισμό του Βάνια Ντρκούσιτς – Την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη ο Σλοβένος

Ο Σλοβένος σέντερ μπακ θα πλαισιώσει τους Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο και Ελουστόντο στην άμυνα του ΠΑΟΚ
Ο Βάνια Ντρκούσιτς
Ο Βάνια Ντρκούσιτς με τη φανέλα της Σλοβενίας/ EPA
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Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ακόμα μία μεταγραφική κίνηση, αφού ήρθε σε συμφωνία με τη Ζενίτ για το δανεισμό του Βάνια Ντρκούσιτς.

Ο Βάνια Ντρκούσιτς αναμένεται την Παρασκευή (14/08/26, 08:45) στη Θεσσαλονίκη για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί ο μονοετής δανεισμός του στον ΠΑΟΚ για να δώσει μία έξτρα πολύτιμη λύση στο κέντρο της άμυνάς του.

Ο Ντρκούσιτς θα πλαισιώσει τους Μιχαηλίδη, Ελουστόντο και Χατζηδιάκο στα στόπερ του «δικεφάλου του Βορρά» και στα 26 του χρόνια είναι πολύ πιθανό να χτυπήσει άμεσα την πόρτα της βασικής ενδεκάδας.

Ο Σλοβένος στόπερ την περσινή σεζόν με τη φανέλα της ρωσικής ομάδας είχε 33 εμφανίσεις, ενώ έχει αγωνιστεί σε 3 παιχνίδια τη φετινή σεζόν.

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