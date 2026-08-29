Αθλητικά

Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2: Χορταστική ισοπαλία στη ματσάρα του Άνφιλντ

Η Λίβερπουλ ισοφάρισε δύο φορές τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο ματς και πήρε την ισοπαλία στην Premier League
Ο Εντόι
Ο Εντόι στο πρώτο γκολ της Νότιγχαμ Φόρεστ/ REUTERS/Scott Heppell
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Λίβερπουλ και Νότιγχαμ Φόρεστ ήρθαν ισόπαλες 2-2 στο Άνφιλντ, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Premier League, σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, ωραίο ρυθμό και πολλές ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπήκε πολύ δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και κατάφερε με τον Εντόι να πάρει προβάδισμα κόντρα στη Λίβερπουλ στο 24′. Λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου μέρους λίγο έλειψε να κάνει και το 2-0 στο Άνφιλντ, όμως ο Άλισον και το δοκάρι σταμάτησαν την προσπάθεια του Ζεσούς.

Η Λίβερπουλ ισοφάρισε σε 1-1 με τον Ίσακ στο 60′, όμως οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν με εκτέλεση πέναλτι του Γκιμπς-Γουάιτ να πάρουν και πάλι κεφάλι στο σκορ. Οι γηπεδούχοι δεν το έβαλαν κάτω και στο 82′ ισοφάρισαν για δεύτερη φορά με καταπληκτικό τελείωμα του Μουνιόθ.

Ο Κώστας Τσιμίκας πέρασε ως αλλαγή στο ματς στο 72′ και είχε καλή παρουσία στην ισόπαλη αναμετρηση του Άνφιλντ.

Οι «κόκκινοι» του Ιραόλα έκαναν και δεύτερη γκέλα στις πρώτες δύο αγωνιστικές της Premier League και δείχνουν ότι χρειάζονται χρόνο προσαρμογής στην αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας.

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