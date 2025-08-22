Αθλητικά

Εθνική μπάσκετ: Ο «χαβαλές» του Γιάννη Αντετοκούνμπο και ο Κώστας Σλούκας με την κόρη του στο ΟΑΚΑ

Video από το... περιθώριο του αγώνα της Ελλάδας με την Ιταλία
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Ιταλία - Ελλάδα (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Ιταλία - Ελλάδα (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας επικράτησε με 76-74 της Ιταλίας στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι της στο τουρνουά “Ακρόπολις”, παρά την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Κώστα Σλούκα.

Οι δύο ηγέτες της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας δεν αγωνίστηκαν κόντρα στην Ιταλία, αλλά κέρδισαν τα… φώτα στον πάγκο της ομάδας του Σπανούλη, ο μεν Γιάννης Αντετοκούνμπο με τα πειράγματά του και ο δε Κώστας Σλούκας με την κόρη του.

Ο “Greek Freak” ήταν διαρκώς όρθιος στο παιχνίδι της “γαλανόλευκης” και έκανε χαβαλέ σε ένα τάιμ άουτ, παίρνοντας τα ακουστικά του κάμεραμάν της ΕΡΤ. Πιο ήσυχος ήταν από την άλλη πλευρά ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, που είχε αγκαλιά την κόρη του και παρακολούθησαν μαζί τον αγώνα.

Αντετοκούνμπο, Σλούκας και Μήτογλου δεν έπαιξαν για λόγους ξεκούρασης κόντρα στην Ιταλία.

Αν τα χάσατε
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo