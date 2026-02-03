Αθλητικά

Εθνική μπάσκετ: Στα Άνω Λιόσια η αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο

Επιστροφή στο γήπεδο της ΑΕΚ μετά από τρία χρόνια
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Το Ολυμπιακό Κέντρο των Ανω Λιοσίων είναι το γήπεδο, που θα φιλοξενήσει την τρίτη αναμέτρηση της Εθνικής μπάσκετ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 με αντίπαλο το Μαυροβούνιο, με τον αγώνα να διεξάγεται την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 19:00 και την επίσημη Αγαπημένη να επιθυμεί να συνεχίσει στο δρόμο των επιτυχιών.

Η Εθνική μπάσκετ έχει ξεκινήσει με ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του οποίου η τελική φάση θα διεξαχθεί στο Κατάρ, νικώντας τη Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο» με 91-64 και περνώντας, εν συνεχεία, από το Πόρτο με 76-68 κόντρα στην Πορτογαλία, περιμένοντας τη στήριξη του κοινού της Αθήνας αυτή την φορά, ώστε να παραμείνει σε «τροχιά» νικών.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιστρέφει για επίσημο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Κέντρο των Ανω Λιοσίων ύστερα από τρία χρόνια, όπου έχει ζήσει όμορφες στιγμές, με τελευταία αναμέτρηση κόντρα στη Σερβία στις 24 Φεβρουαρίου 2023, όταν είχε νικήσει με 97-92 για τα Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα, στις 25 Φεβρουαρίου 2022, η Εθνική Ανδρών είχε καταβάλει με 72-71 την Τουρκία για τα ίδια Προκριματικά.

