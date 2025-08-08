Εθνική μπάσκετ: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το τουρνουά Aegean Ακρόπολις

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την Παρασκευή (08.08.2025) η διάθεση των εισιτηρίων για το ιστορικό τουρνουά Aegean Ακρόπολις, στο οποίο θα συμμετάσχει η Εθνική μπάσκετ.

Αυτά θα είναι τα τελευταία φιλικά παιχνίδια της Εθνικής μπάσκετ πριν ταξιδέψει στην Κύπρο, όπου θα ξεκινήσει την προσπάθειά της για την κατάκτηση μεταλλίου στο φετινό Eurobasket. Η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει κατά σειρά, Λετονία και Ιταλία στο τουρνουά Aegean Ακρόπολις που θα διεξαχθεί 20-22 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

Το τουρνουά Aegean Ακρόπολις, ένα από τα πλέον ιστορικά τουρνουά επιστρέφει και μπορείτε να μπορείτε να γίνετε κι εσείς κομμάτι του φετινού μεγάλου ραντεβού της Εθνικής Ανδρών.

Το τουρνουά Aegean Ακρόπολις θα διεξαχθεί 20-22 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από σήμερα (8/8) στις 17.00 μέσω της ticketmaster με ένα «κλικ» ΕΔΩ.

Οι φίλαθλοι που θα πάρουν εισιτήρια για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία και την Λετονία, θα έχουν ελεύθερη είσοδο στον αγώνα Λετονία – Ιταλία. Η γενική είσοδος για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τον συγκεκριμένο αγώνα θα είναι 10 ευρώ.

Για όσους έχουν voucher για εισιτήρια από το Ευρωμπάσκετ Γυναικών για τους αγώνες του τουρνουά Aegean Ακρόπολις, θα πρέπει να κλείσουν την θέση τους στο πρώτο 48ωρο από την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων, να βάλουν τον σχετικό κωδικό και να καταβάλλουν το αντίτιμο του 1 ευρώ, το οποίο θα τους επιστραφεί.

Για πληροφορίες σχετικά με τις σουίτες μπορείτε να απευθυνθείτε στο eok-tickets@basket.gr.

Η είσοδος για παιδιά έως πέντε ετών είναι ελεύθερη, χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535 , Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό).

Το πρόγραμμα του τουρνουά Aegean Ακρόπολις

20/8 20.00 Ελλάδα – Λετονία

21/8 20.00 Λετονία – Ιταλία

22/8 20.00 Ελλάδα – Ιταλία