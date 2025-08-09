Αθλητικά

Εθνική μπάσκετ: Τα σερί τρίποντα της Ελλάδας κόντρα στη Σερβία που λίγο έλειψε να φέρουν την ανατροπή του σκορ

Η αντεπίθεση της γαλανόλευκης δεν ολοκληρώθηκε, με την Σερβία να να παίρνει τη νίκη στο φιλικό των δυο ομάδων
Ο Ντίνος Μήτογλου (ΦΩΤΟ Eurokinissi)
Η Εθνική μπάσκετ γνώρισε την ήττα με 76-66 από την Σερβία στην Λεμεσό, για το τουρνουά Ecommbx Cup. Η γαλανόλευκη βρισκόταν πίσω στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, με την ομάδα του Πέσιτς να φτάνει τη διαφορά μέχρι τους 11 πόντους. Στην τελευταία περίοδο, όμως, η γαλανόλευκη εξαπέλυσε την αντεπίθεσή της, για να φέρει.. τούμπα το ματς και λίγο έλειψε να το καταφέρει.

Ο Παπανικολάου έδωσε μια ανάσα με διαδοχικά τρίποντα (60-68, στο 36′), ο Σλούκας τον μιμήθηκε για το 63-68 (στο 36:10”) και ο Μήτογλου ακολούθησε, με την διαφορά να μειώνει στους τρείς (66-69, στο 37′ του αγώνα).

Ο Αβράμοβιτς με πέντε συνεχόμενους πόντους και ένα κλέψιμο έγινε ο ήρωας των τελευταίων λεπτών για την Σερβία, οδηγώντας στο 66-74 (37’40”) με την αυλαία να πέφτει με το τελικό 76-66.

