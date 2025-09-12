Εθνική μπάσκετ: Το ποσό που διεκδικεί η Ελλάδα ανάλογα με την τελική της κατάταξη στο Eurobasket 2025

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας αντιμετωπίζει την Τουρκία (12/09/25, 21:00, Newsit.gr) στον ημιτελικό του Eurobasket με στόχο την επιστροφή της στον τελικό της διοργάνωσης μετά από 20 χρόνια.

Η FIBA έχει καθορίσει τα χρηματικά έπαθλα, σύμφωνα με το «Essentially Sports», με την νικήτρια ομάδα να παίρνει πάνω 1.000.000 ευρώ.

Αυτά είναι τα προσεγγιστικά χρηματικά έπαθλα του Eurobasket