Εθνική μπάσκετ: Το ποσό που διεκδικεί η Ελλάδα ανάλογα με την τελική της κατάταξη στο Eurobasket 2025

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας αντιμετωπίζει την Τουρκία (12/09/25, 21:00, Newsit.gr) στον ημιτελικό του Eurobasket με στόχο την επιστροφή της στον τελικό της διοργάνωσης μετά από 20 χρόνια.
Η FIBA έχει καθορίσει τα χρηματικά έπαθλα, σύμφωνα με το «Essentially Sports», με την νικήτρια ομάδα να παίρνει πάνω 1.000.000 ευρώ.
Αυτά είναι τα προσεγγιστικά χρηματικά έπαθλα του Eurobasket
- Ο νικητής θα πάρει ένα ποσό λίγο πάνω από 1.000.000 ευρώ
- Ο φιναλίστ ένα ποσό ανάμεσα στα 500.000 με 800.000 ευρώ
- Η τρίτη θέση δίνει 400.000 με 600.000 ευρώ
- Από την τέταρτη έως την όγδοη θέση οι ομάδες θα πάρουν από 100.000 έως 300.000 ευρώ
- 50.000 με 100.000 ευρώ θα πάρουν όσοι αποκλείστηκαν στους «16»