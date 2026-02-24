Αθλητικά

Εθνική μπάσκετ: Τολιόπουλος, Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία για τα δύο ματς με το Μαυροβούνιο

Τρία νέα πρόσωπα στην προετοιμασία της «επίσημης αγαπημένης» για τα προκριματικά του Mundobasket 2027
Τολιόπουλος και Λαρεντζάκης
Τολιόπουλος και Λαρεντζάκης στην προετοιμασία της Εθνικής μπάσκετ/ @hellenicBF

Οι Βασίλης Τολιόπουλος, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Όμηρος Νετζήπογλου ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία της Εθνικής μπάσκετ για τα παιχνίδια με το Μαυροβούνιο (27/02/26, 19:00 στη Sunel Arena και 02/03/26, 20:00 στην Ποντγκόριτσα) με στόχο την πρόκριση στο Mundobasket του 2027.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός παραχώρησαν τους τρεις παίκτες (Τολιόπουλος, Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου για να βοηθήσουν την εθνική μπάσκετ στα δύο παιχνίδια με τους Μαυροβούνιους και δεν θα αγωνιστούν στα παιχνίδια των «αιωνίων» για τη Euroleague.

 

Yπενθυμίζεται ότι από χθες (23/02/26) είναι στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου οι Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Χουγκάζ, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Νίκος Πλώτας, Νίκος Περσίδης, Νίκος Δίπλαρος και Νίκος Τουλιάτος.

