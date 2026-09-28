Αθλητικά

Ο Ρομπέρτο Κάρλος έμεινε στον «άσσο»: Έχασε το 99% των χρημάτων του, μετά από απάτη των μάνατζερ και της οικογένειάς του

Έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη το κορυφαίο αριστερό μπακ όλων των εποχών
ΦΩΤΟ EPA
ΦΩΤΟ EPA/WILL OLIVER
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Ένας θρύλος του ποδοσφαίρου που είναι κοντά στο να μείνει άφραγκος! Η μεγάλη δόξα της εθνικής Βραζιλίας και της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρομπέρτο Κάρλος, βρίσκεται στα πρόθυρα της οικονομικής πτώχευσης, σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «Daily Mail»!

Ο Ρομπέρτο Κάρλος δήλωσε ότι ανακάλυψε πρόσφατα πως έπεσε θύμα απάτης, από τους ατζέντηδες αλλά και μέλη της οικογένειάς του, χάνοντας το 99% της περιουσίας του!

Το σχετικό ρεπορτάζ της “Daily Mail”υποστηρίζει πως ο Ρομπέρτο Κάρλος (με 11 χρονιά θητείας στη Ρεάλ Μαδρίτης) είχε τραπεζικές καταθέσεις περίπου 165 εκατ. Ευρώ, Από το 2016 όμως, όταν και ολοκλήρωσε την 25ετή καριέρα του, φέρεται να έχασε τα πάντα

“Τα τελευταία χρόνια έχω χάσει το 99% των χρημάτων που κέρδισα στο ποδόσφαιρο, από συμπαιγνία των παλιών μου μάνατζερ με μέλη της οικογένειας μου. Κατάλαβα πρόσφατα πως για δέκα χρόνια είχε στηθεί μια απάτη εις βάρος μου και έχω ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη”, τόνισε ο 53χρονος πλέον Βραζιλιάνος.

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Αθλητικά
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