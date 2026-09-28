Ο Ολυμπιακός με Ντάνστον αλλά χωρίς Μιλουτίνοφ στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague: «Ελπίζω να πάρω το ελληνικό διαβατήριο»

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το ελληνικό Super Cup, επικρατώντας δύσκολα του ΠΑΟΚ στον τελικό και μια ημέρα μετά, αναχώρησε για το Κάουνας, ενόψει του πρώτου του αγώνα στη “διαβολοβδομάδα” της Euroleague, κόντρα στην Ζαλγκίρις (29.09.2026, 20:00, Newsit.gr). Ο Μπράιαν Ντάνστον ήταν το νέο πρόσωπο στην αποστολή των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του 39χρονου Αμερικανού σέντερ στην ομάδα και ο Μπράιαν Ντάστον μπήκε στο αεροπλάνο με την υπόλοιπη ομάδα του Ολυμπιακού.

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Το νέο απόκτημα των “ερυθρολεύκων”, μίλησε κατά την αναχώρηση της ομάδας και -μεταξύ άλλων- αναφέρθηκε στο θέμα της απόκτηση του ελληνικού διαβατηρίου (σ.σ. είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, την πρώην παίκτρια Άννα Καβάσιλα, αλλά δεν έχει αποκτήσει ελληνική υπηκοότητα).

Αναλυτικά, όσα ανέφερε

Για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό: “Άρχισα την προετοιμασία με την ομάδα. Έμειναν σε φόρμα και όποια επιλογή είχα ήθελα να την πάρω. Θέλω να φέρω ενέργεια, εμπειρία, να βοηθήσω τα παιδιά στα αποδυτήρια, να είμαι μια επιπλέον φωνή από τον πάγκο στους υπόλοιπους. Θέλω να είμαι ο άνθρωπος που θα βοηθάει με την παρουσία του.

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Είμαι ενθουσιασμένος με την ομάδα, υπάρχει ταλέντο και παίκτες με πολλές δυνατότητες. Θα είναι μια συναρπαστική σεζόν. Εγώ θέλω να βγω στο παρκέ και να παίξω αυτό είναι στο μυαλό μου. Δεν σκέφτομαι τι λένε για ηλικίες”.

Για το ματς κόντρα στη Ζάλγκιρις: “Η Ζαλγκίρις είναι μια ομάδα με ταλαντούχους παίκτες που θέτουν τον ρυθμό στο παρκέ. Ο Βαλαντσιούνας έπαιξε εξαριετικά. Έχει παίξει στο ΝΒΑ έχει πολύ ταλέντο και είναι εξαιρετικούς σέντερ”.

Για την απόκτηση του ελληνικού διαβατηρίου: “Ελπίζω, να πάρω ελληνικό διαβατήριο .Έχω παντρευτεί γυναίκα που είναι από την Ελλάδα, έχω δύο παιδιά. Ωστόσο, δεν είμαι υπεύθυνος για αυτή τη διαδικασία, αλλά θα ήταν λογικό να το πάρω”.

Χωρίς Μιλουτίνοφ οι Πειραιώτες

Εκτός μάχης για το ματς με την Ζαλγκίρις στο Κάουνας και αυτό στην Μπολόνια απέναντι στην Βίρτους θα είναι για τον Ολυμπιακό ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς αποφασίστηκε να μην ακολουθήσει την αποστολή λόγω της τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί.

“Νομίζω πως δεν θα τον δούμε στη διπλή αγωνιστική. Έχει μια τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί και αποφασίστηκε από το ιατρικό τιμ να κάνει μόνο θεραπείες και ενδυνάμωση γιατί έπαιζε με πόνους και δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει. Με βάση την παρουσία του Βαλαντσιούνας, η απουσία του Μιλουτίνοφ είναι σημαντική για μας. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση με άλλους τρόπους, υπερτερούμε σε ταχύτητα. Θα κοιτάξουμε να παίξουμε το παιχνίδι”, δήλωσε σχετικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας, κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Λιθουανία.