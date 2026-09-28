Ο Μπράιαντ Ντάνστον στον Ολυμπιακό – Πάλι στα ερυθρόλευκα ο Αμερικανός σέντερ

Ενίσχυση για τον Ολυμπιακό στους ψηλούς με ένα… παλιό γνωστό. Ο Μπράιαν Ντάνστον επιστρέφει στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο.

Ο 40χρπονος Αμερικανός συμμετείχε στην προετοιμασία των Πειραιωτών και θα αποτελέσει μια έξτρα λύση στη front line. Ο Μπράιαν Ντάνστον είχε αγωνιστεί στην ομάδα από το 2013 ως το 2015 και επιστρέφει μετά από 11 χρόνια.

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Να αναφέρουμε ότι ο Μπράιαν Ντάνστον πως ο Ντάνστον είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, την πρώην παίκτρια Άννα Καβάσιλα, αλλά δεν έχει αποκτήσει ελληνική υπηκοότητα.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Αρμάνι Μιλάνο έχοντας σε 17 αγώνες 2.9 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 0.7 κοψίματα ανά αγώνα, ενώ στο ιταλικό πρωτάθλημα σε σύνολο 10 αγώνων είχε μέσο όρο 3.2 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 0.4 κοψίματα.

Θυμίζουμε ότι -νωρίτερα- ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Τζορτζ Πάπας στην ομάδα.

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Η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μπράιαντ Ντάνστον. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.

Το Who is Who

Γεννήθηκε: 28/05/1987

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Υψος: 2.03μ.

Θέση: Center

Προηγούμενες ομάδες

Μόμπις Φοίμπους (2008-2010)

Άρης (2010-2011)

Μπνέι Χασαρόν (2011)

Χαποέλ Χολόν (2011-2012)

Παλακανέστρο Βαρέζε (2012-)2013

Ολυμπιακός (2013-2015)

Αναντολού Εφές (2015-2023)

Βίρτους Μπολόνια (2023-2024)

Ζάλγκιρις Κάουνας (2024-2025)

Oλίμπια Μιλάνο (2025-2026)

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Ευρώπης (2021, 2022)

Διηπειρωτικό Κύπελλο (2013)

Πρωταθλητής Ελλάδος (2015)

Πρωταθλητής Τουρκίας (2019, 2021, 2023)

Πρωταθλητής Λιθουανίας (2025)

Πρωταθλητής Ιταλίας (2026)

Κυπελλούχος Τουρκίας (2018, 2022)

Κυπελλούχος Λιθουανίας (2025)

Κυπελλούχος Ιταλίας (2026)

Super Cup Τουρκίας (2015, 2018, 2019, 2022)

Super Cup Ιταλίας (2023)

Super Cup Ιταλίας (2025)

Ατομικές

Καλύτερος αμυντικός του Πρωταθλήματος Κορέας: (2009, 2010)

Πρώτος ριμπάουντερ στο Πρωτάθλημα του Ισραήλ (2012)

Πρώτος στα κοψίματα στο Πρωτάθλημα Ελλάδας (2014)

Καλύτερος Αμυντικός στο Πρωταθλήματος Ελλάδας (2015)

Καλύτερος Αμυντικός της Ευρωλίγκα (2014, 2015)

Πρώτος στα κοψίματα στην Ευρωλίγκα (2014, 2018)

Οι αριθμοί του τη σεζόν 2025-26…

Στην Ευρωλίγκα σε σύνολο 17 αγώνων είχε μέσο όρο 2.9 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 0.7 κοψίματα. Στο Ιταλικό Πρωτάθλημα σε σύνολο 10 αγώνων είχε μέσο όρο 3.2 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 0.4 κοψίματα.