Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα 76 γκολ με εκτελέσεις φάουλ και θέλει άλλα δυο για να πιάσει την ιστορική κορυφή

Η Ίντερ Μαϊάμι να ηττήθηκε με 2-1 από την Κολόμπους Κρου για το MLS, αλλά ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε ένα τρομερό γκολ -με απευθείας εκτέλεση φάουλ– για τους φιλοξενούμενους και έκανε ένα ακόμα βήμα προς μια ιστορική κορυφή.

Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε έτσι τα 76 γκολ από χτυπήματα φάουλ στην καριέρα του και απέχει μόλις δύο από τον πρώτο, τον Μαρσελίνιο Καριόκα, ο οποίος στην καριέρα του από το 1988 ως το 2009 είχε 78 γκολ με εκτελέσεις φάουλ.

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Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός δεν αγωνίστηκε πάντως σε ανάλογα υψηλό επίπεδο με τον Αργεντινό έχοντας παίξει ελάχιστα στην Ευρώπη με Βαλένθια και Αζαξιό και περνώντας το υπόλοιπο της καριέρας του στην Βραζιλία και για λίγο σε Ιαπωνία και Σαουδική Αραβία.

WOW! Messi from a near-impossible angle. pic.twitter.com/h525T5Ey3i — Major League Soccer (@MLS) September 27, 2026

Από τα πιο γνωστά ονόματα της λίστας των κορυφαίων σκόρερ με εκτελέσεις φάουλ, ο Ζουνίνιο Περναμπουκάνο είχε 72 γκολ και είναι πέμπτος, ο αείμνηστος Σίνισα Μιχαΐλοβιτς είναι έβδομος με 67, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένατος με 63, ο Ζίκο δέκατος με 62, ο Ντιέγκο Μαραντόνα ενδέκατος με 61, ο τερματοφύλακας Ροζέριο Σένι δωδέκατος με 59.

Στο Top 15 των γκολ με εκτελέσεις φάουλ βρίσκεται επίσης ο Ροναλντίνιο (13ος με 57) και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ (15ος με 53).