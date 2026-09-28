Κριτική από Σβαϊνστάιγκερ στη Γερμανία: «Έχουμε περιέλθει στη μετριότητα – Δεν έχουμε παίκτες που κάνουν τη διαφορά όπως η Ελλάδα»

Η Εθνική ποδοσφαίρου πανηγύρισε μία ακόμη ιστορική νίκη επί των ημερών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, επικρατώντας 1-0 της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ. Ο παλαίμαχος πρωταθλητής με τα “πάντσερ”, Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ, σχολίασε την αναμέτρηση στη γερμανική τηλεόραση και ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για την εικόνα της εθνικής ομάδας της χώρας του.

Παράλληλα, ο Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ στάθηκε ιδιαίτερα σε τρεις ποδοσφαιριστές της Εθνικής ποδοσφαίρου, οι οποίοι αποτέλεσαν σημαντικές απειλές για την Γερμανία. Συγκεκριμένα, έκανε ειδική αναφορά στον Χρήστο Τζόλη, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον Βαγγέλη Παυλίδη, αναγνωρίζοντας την ποιότητα και τη διαφορά που μπορούν να κάνουν στο παιχνίδι της Γαλανόλευκης.

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«Δεν είμαστε πλέον κορυφαία ομάδα. Έχουμε περιέλθει στη μετριότητα. Δεν διαθέτουμε πια εκείνους τους παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Αν κοιτάξεις την Ελλάδα, αν πάρεις τον Καρέτσα, τον Τζόλη ή τον Παυλίδη στην επίθεση… αυτοί ήταν παίκτες που έκαναν τη διαφορά για μένα. Και για τους Έλληνες επίσης. Εμείς, απλώς, δεν τους έχουμε.

Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Θεωρώ ότι το πρόβλημά μας εντοπίζεται στη φάση της ανάπτυξης του παιχνιδιού από την άμυνα. Ο μόνος που μπορεί να βγάλει δημιουργικές πάσες σε αυτή τη συνθήκη είναι ο Κίμιχ. Αν λείπει εκείνος, τα πράγματα δυσκολεύουν», ανέφερε ο παλαίμαχος μέσος που κατέκτησε το Μουντιάλ το 2014.

«Ο Γιούργκεν Κλοπ –και πολύ σωστά πράττει– οφείλει να εξετάσει κάθε πιθανή επιλογή, ώστε να χτίσει μια ομάδα που θα παίζει το ποδόσφαιρο που πρεσβεύει ο ίδιος. Ας ελπίσουμε ότι θα το δούμε αυτό τον Νοέμβριο. Προς το παρόν, ωστόσο, βρισκόμαστε ακόμη σε καθαρά δοκιμαστικό στάδιο. Ο Κλοπ βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία προσαρμογής. Αυτό είναι μόλις το δεύτερο διεθνές παιχνίδι του. Τέτοια πράγματα απαιτούν χρόνο. Δεν είναι μάγος. Δεν μπορείς να περιμένεις από την ομάδα να φύγει από το γήπεδο με μια κυριαρχική νίκη 4-0 επί της Ελλάδας. Πρόκειται για σκληρή δουλειά», πρόσθεσε ο 42χρονος θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου.