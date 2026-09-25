Η ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να αλλάξει την ιστορία στην Premier League, σε περίπτωση ποινής αφαίρεσης βαθμών

Απόφαση “σεισμός” στην Premier League από ανεξάρτητη επιτροπή. Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για 114 από τις 115 οικονομικές παραβάσεις που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης που κράτησε τα τελευταία τρία χρόνια.

Η Premier League είχε παραπέμψει τη Μάντσεστερ Σίτι σε ανεξάρτητη επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2023, έπειτα από καταγγελίες για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών σε διάστημα που κάλυπτε τις σεζόν από το 2009/10 έως και το 2022/23. Οι “πολίτες” είχαν αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράβαση.

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Μεταξύ των σοβαρότερων κατηγοριών ήταν εκείνη σύμφωνα με την οποία ο σύλλογος δεν παρείχε, από τη σεζόν 2009/10 έως και τη 2017/18, ακριβή οικονομικά στοιχεία που να αποτυπώνουν με «αληθή και δίκαιο τρόπο» τα έσοδά του, συμπεριλαμβανομένων των χορηγικών συμφωνιών, αλλά και τα λειτουργικά του έξοδα.

Η διαδικασία έχει προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τους οικονομικούς κανονισμούς, την ανταγωνιστική ισορροπία και τον τρόπο με τον οποίο η Premier League εφαρμόζει τους κανόνες της ακόμη και απέναντι στους πιο επιτυχημένους συλλόγους της.

Έχοντας ως δεδομένη την έφεση της Μάντσεστερ Σίτι, στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, η υπόθεση αυτή αναμένεται να τραβήξει γι’ αρκετούς μήνες ακόμα.

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Ανάμεσα στα σενάρια που παρουσιάζονται ορθάνοιχτα για τις κυρώσεις που θ’ αντιμετωπίσει η Μάντσεστερ Σίτι, είναι και η αφαίρεση τίτλων. Ένα “σενάριο” που θα αλλάξει την ιστορία του πρωταθλήματος, αφού θα μπορούσε να στείλει σε άλλα χέρια τίτλους της ομάδας.

Από το 2009 έως το 2018 η Μάντσεστερ Σίτι πανηγύρισε τον τίτλο το 2012, το 2014 και το 2018. Στην πρώτη περίπτωση, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είχε χάσει τον τίτλο του πρωταθλητή, με τους “πολίτες” να κατακτούν τον τίτλο της Premier League μετά από 44 χρόνια.

Το 2014, η Λίβερπουλ του Μπρένταν Ρότζερς έχασε το πρωτάθλημα από τη Μάντσεστερ Σίτι με δυο βαθμούς διαφορά (86-84) ενώ το 2018 το κατέκτησε σε “μονομαχία” με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Ζοζέ Μουρίνιο.

If Manchester City were stripped of their titles, these clubs would inherit the Premier League crown 2011/12 → Manchester United 2013/14 → Liverpool 2017/18 → Manchester United https://t.co/sdckJdTigD — CentreGoals. (@centregoals) September 25, 2026

Για την ώρα, η αρμόδια επιτροπή της Premier League δεν έχει καταλήξει στις τιμωρίες που θα επιβληθούν στον σύλλογο.