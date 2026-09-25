Αθλητικά

Η ΑΕΚ με μόλις τέσσερις ξένους στο Super Cup – Αυτούς μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Ντράγκαν Σάκοτα

Πολλά τα αγωνιστικά προβλήματα στην Ένωση
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει το Σάββατο τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Super Cup Ελλάδας στο μπάσκετ (26.09.2026, 16:45) με την Ένωση να έχει μόλις τέσσερις ξένους παίκτες διαθέσιμους.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει πολλά αγωνιστικά προβλήματα, τα οποία και την δυσκόλεψαν αφάνταστα και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Έτσι λοιπόν, ο Ντράγκαν Σάκοτα θα έχει στη διάθεσή του τους Μπάρτλεϊ, Τζόζεφ, Νόλεϊ και Ερτέλ, ενώ, στη λίστα βρίσκεται και ο Ντέρικ Γουίλιαμς, ο οποίος ωστόσο δεν θα αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό, λόγω προβλήματος.

Εκτός έμειναν οι τραυματίες Μπράουν, Φίζελ, αλλά και ο Λεκαβίτσιους, με τον τελευταίο να μην μπαίνει στη λίστα, καθώς δεν έχει πάρει ακόμα το ελληνικό διαβατήριο και περιμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Οι διαθέσιμοι παίκτες στην ΑΕΚ είναι οι: Μπάρτλεϊ, Τζόζεφ, Νόλεϊ, Ερτέλ, Λαρεντζάκης, Κατσίβελης, Φλιώνης, Σκορδίλης, Τσαλμπούρης, Χαρτώνας, Γυμνόπουλος.

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