Η νέα μπλε φανέλα της Εθνικής Ελλάδας αναμένεται να κάνει ντεμπούτο κόντρα στην Ουγγαρία
Εθνική ποδοσφαίρου: Η ΕΠΟ παρουσίασε την εκτός έδρας φανέλα της «γαλανόλευκης»

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση για τα δύο φιλικά παιχνίδια του Μαρτίου και η ΕΠΟ παρουσίασε μία από τις νέες εμφανίσεις της.

Πρόκειται για την εκτός έδρας φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας, η οποία και είναι σχεδόν ολόκληρη σε μπλε χρώμα με κάποιες λευκές… πινελιές, κυρίως στους ώμους.

Η νέα φανέλα της “γαλανόλευκης” έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με την εταιρεία Adidas, ενώ αναφέρει και το έτος 1926, οπότε και ιδρύθηκε η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς θα αντιμετωπίσει σε φιλικά παιχνίδια την Παραγουάη (27/3/26) και την Ουγγαρία (31/3/26).

