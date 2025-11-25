Αθλητικά

Εθνική ποδοσφαίρου και Ε.Κ.Ε.Α μαζί για τη ζωή: «Κάθε σταγόνα αίματος, μια ελπίδα»

Τέσσερις διεθνείς Έλληνες ποδοσφαιριστές στέλνουν μήνυμα συστράτευσης, για την εθελοντική αιμοδοσία
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Η ΕΠΟ και η Εθνική ποδοσφαίρου στέλνουν ηχηρό μήνυμα κοινωνικής ευαισθησίας, στηρίζοντας το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και την εθελοντική αιμοδοσία.

Μέσα από ένα ειδικό video ευαισθητοποίησης, τέσσερις παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου από διαφορετικές ομάδες αναδεικνύουν τη δύναμη της συνεργασίας και της συστράτευσης όλων σε ένα κοινό σκοπό που δεν γνωρίζει διαχωρισμούς: την εθελοντική προσφορά αίματος.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας-ΕΚΕΑ πόσταρε στα social media το παραπάνω video και είπε και ένα «ευχαριστώ» από καρδιάς στην Εθνική ποδοσφαίρου και στους Πέτρο Μάνταλο (ΑΕΚ), Χρήστο Μανδά (Λάτσιο), Δημήτρη Κουρμπέλη (Αλ Καλίτζ) και Γιάννη Μιχαηλίδη (ΠΑΟΚ) για τη συμμετοχή τους.

Αθλητικά
