Αδιανόητη μπουνιά Κάλινιτς σε αντίπαλο: Το παρκέ έγινε ρινγκ στο Ζλάτιμπορ – Ερυθρός Αστέρας

Απίστευτες εικόνες από τον αγώνα Ζλάτιμπορ – Ερυθρός Αστέρας για τα προημιτελικά του σερβικού πρωταθλήματος μπάσκετ, με τον Κάλινιτς να είναι ο αρνητικός πρωταγωνιστής.

Η αναμέτρηση Ζλάτιμπορ – Ερυθρός Αστέρας στιγματίστηκε από ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο μεταξύ του Νίκολα Κάλινιτς και του Ματέι Τσίμπεϊ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πολύπειρος Σέρβος φόργουορντ του Ερυθρού Αστέρα βρέθηκε άτσαλα στο παρκέ με τον αντίπαλο του, με τον Κάλινιτς να ρίχνει μία μπουνιά στον παίκτη των γηπεδούχων και να ακολουθεί σύρραξη.

Για την ιστορία, η Ζλάτιμπορ επικράτησε με 94-89 με κορυφαίους τους Πρότιτς (26 πόντοι, 5 ασίστ), Σμίλιανιτς (15 πόντοι) και Κούλουντζιτς (12 πόντοι, 6 ριμπάουντ).

Ντόμπριτς (16 πόντοι), Οτζελέγε (14 πόντοι, 6 ριμπάουντ), Νουόρα (13 πόντοι, 7 ριμπάουντ) ήταν οι κορυφαίοι των φιλοξενούμενων.