Εθνική ποδοσφαίρου: Live η ιστορική κλήρωση της γαλανόλευκης στη League Α του Nations League

Η Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου μαθαίνει αντιπάλους στη League A του Nations League.

Πρόκειται για μία ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά η Εθνική Ελλάδας θα αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία του Nations League, αντιμετωπίζοντας τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Η κλήρωση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου “Brussels Expo” και παίρνουν μέρος 54 εθνικές ομάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν σε τέσσερις κατηγορίες, με βάση τη δυναμικότητά τους.

Εκ μέρους της ΕΠΟ, βρίσκονται στο Βέλγιο ο πρόεδρος Μάκης Γκαγκάτσης και η Εκτελεστική Γραμματέας, Δόμνα Τσιώνη, καθώς επίσης ο προπονητής της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς αλλά και οι δύο τεχνικοί διευθυντές, Βασίλης Τοροσίδης και Δημήτρης Σαλπιγγίδης.

Παρακολουθήστε Live την ιστορική κλήρωση της Εθνικής Ελλάδας ποδοσφαίρου στη League A του Nations League

Η Εθνική Ελλάδας δεν μπορεί να κληρωθεί με Τουρκία, Τσεχία και Ουαλία. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά πιθανό να βρεθεί σ’ έναν φοβερό όμιλο με ίσως και τρεις υπερδυνάμεις (π.χ. Ισπανία, Ολλανδία, Αγγλία, Ελλάδα).

Η εκκίνηση της κλήρωσης θα γίνει με τη League D.

LEAGUE D

D1:

Γιβραλτάρ ή Λετονία

Μάλτα ή Λουξεμβούργο

Ανδόρρα

D2:

Λιθουανία

Αζερμπαϊτζάν

Λιχτενστάιν

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της UEFA, το πλήρες πρόγραμμα αγώνων θα καταρτιστεί μετά την κλήρωση και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 13/02.

Γκρουπ δυναμικότητας – League A

Pot 1: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία

Pot 2: Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία

Pot 3: Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία

Pot 4: Ουαλία, Τσεχία, Ελλάδα, Τουρκία

1η αγωνιστική: 24-26 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 27-29 Σεπτεμβρίου 2026

3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 4-6 Οκτωβρίου 2026

5η αγωνιστική: 12-14 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 15-17 Νοεμβρίου 2026

Προημιτελικά League A: 25-30 Μαρτίου 2027

Play-off League A/B και B/C: 25-30 Μαρτίου 2027

Τελική φάση: 9-13 Ιουνίου 2027

Play-off League C/D: 23-28 Μαρτίου 2028