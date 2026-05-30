Εθνική ποδοσφαίρου: Μοναδικός απόντας ο Γιαννούλης στην προπόνηση της «γαλανόλευκης»

Η Εθνική ποδοσφαίρου έχει μπει σε φουλ ρυθμό προπονήσεων για να προετοιμαστεί για τα φιλικά του Ιουνίου κόντρα σε Σουηδία (04/06/26) και Ιταλία (07/06/26) με τον Δημήτρη Γιαννούλη να είναι ο μόνος που δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη αποστολή.

Ο Γιαννούλης κουβαλάει ένα πρόβλημα τραυματισμού από ματς της Άουγκσμπουργκ το οποίο τον κρατάει ακόμα εκτός προπονήσεων της Εθνικής ποδοσφαίρου, καθώς συνεχίζει να ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης για να μπορέσει να επανέλθει στη δράση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σημερινό πρόγραμμα προπόνησης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς περιελάμβανε ζέσταμα, ενεργοποίηση, ασκήσεις μετάβασης και παιχνίδια σε μικρό χώρο. Οι παίκτες έχουν ελεύθερο πρόγραμμα μέχρι το βράδυ του Σαββάτου.

Η Εθνική Ελλάδας θέλει να προετοιμαστεί κατάλληλα για τα ματς του Nations League, που ξεκινά το Σεπτέμβρη, μέσα από τα δύο φιλικά του Ιουνίου.