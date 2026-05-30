Αθλητικά

Εθνική ποδοσφαίρου: Μοναδικός απόντας ο Γιαννούλης στην προπόνηση της «γαλανόλευκης»

Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς προετοιμάζεται για τα δύο φιλικά του Ιουνίου με Σουηδία και Ιταλία
Ο Γιαννούλης
Ο Γιαννούλης σε ματς της Εθνικής ποδοσφαίρου/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Εθνική ποδοσφαίρου έχει μπει σε φουλ ρυθμό προπονήσεων για να προετοιμαστεί για τα φιλικά του Ιουνίου κόντρα σε Σουηδία (04/06/26) και Ιταλία (07/06/26) με τον Δημήτρη Γιαννούλη να είναι ο μόνος που δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη αποστολή.

Ο Γιαννούλης κουβαλάει ένα πρόβλημα τραυματισμού από ματς της Άουγκσμπουργκ το οποίο τον κρατάει ακόμα εκτός προπονήσεων της Εθνικής ποδοσφαίρου, καθώς συνεχίζει να ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης για να μπορέσει να επανέλθει στη δράση.

Το σημερινό πρόγραμμα προπόνησης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς περιελάμβανε ζέσταμα, ενεργοποίηση, ασκήσεις μετάβασης και παιχνίδια σε μικρό χώρο. Οι παίκτες έχουν ελεύθερο πρόγραμμα μέχρι το βράδυ του Σαββάτου.

Η Εθνική Ελλάδας θέλει να προετοιμαστεί κατάλληλα για τα ματς του Nations League, που ξεκινά το Σεπτέμβρη, μέσα από τα δύο φιλικά του Ιουνίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
64
63
62
59
54
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo