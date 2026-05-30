Παναθηναϊκός: Μέσα ο Σόρτς, έξω οι Σλούκας και Χουάντσο για το ματς με τον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ (30/05/26, 14:50, ΕΡΤ2 Σπορ) στα ημιτελικά της GBL στο Παλατάκι και με νίκη θα εξασφαλίσει την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης με τον Αταμάν να βάζει στην εξάδα των ξένων τον Σόρτς αντί του Χουάντσο. Στο ματς δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Σλούκας για να προφυλαχθεί μιας και επέστρεψε από σοβαρό τραυματισμό.

Οι άλλοι πέντε ξένοι του Παναθηναϊκού στο ματς με τον ΠΑΟΚ θα είναι οι Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Ματίας Λεσόρ. Ο Σλούκας θα είναι εκτός από το ματς, κάτι που εξηγεί και την επιλογή να γίνει η αλλαγή του Τι Τζέι Σορτς με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Αυτό σημαίνει ότι οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Μάριους Γκριγκόνις και ο τραυματίας Κένεθ Φαρίντ θα είναι εκτός, με τον τελευταίο να είναι ούτως ή άλλως εκτός από το ελληνικό ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Η απουσία του Χουάντσο θα «αναγκάσει» τον Αταμάν να αγωνιστεί για πολλά λεπτά με τον Χέιζ-Ντέιβις, όπως είχε γίνει και στο πρώτο ματς της σειράς, με τους πράσινους να «κατεβαίνουν» με δεκάδα στον ημιτελικό της GBL.

Η δεκάδα του Παναθηναϊκού: Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις – Ντέιβις, Λεσόρ, Σορτς, Μήτογλου, Τολιόπουλος, Σαμοντούροβ, Κουζέλογλου.