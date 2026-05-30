Τελικός Champions League: Η ιδιαίτερη σύνδεση του Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ με το Άγιαξ – Παναθηναϊκός του Γουέμπλεϊ

Μόνο τρεις τελικοί στην ιστορία σχετίζονται με το φετινό ματς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ευρώπης
Φωτογραφία από το ματς του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ το 1971/ @paobc.gr
Η εποποιία του Παναθηναϊκού στο Γουέμπλεϊ στις 2 Ιουνίου θα γιορτάσει την 55η επέτειό της και ο τελικός του 1971 κόντρα στον Άγιαξ έχει μία ιδιαίτερη σύνδεση με το φετινό ματς που θα βγάλει τον πρωταθλητή του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ.

Ο αποψινός (30/05/26, 19:00, Newsit.gr, Mega, Cosmote Sport 1) τελικός του Champions League είναι μόλις ο τέταρτος στην ιστορία διαχρονικά της διοργάνωσης που θα αγωνιστούν ομάδες από διαφορετικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Από το Παρίσι και το Λονδίνο. Και αυτό συνδέεται με τον τελικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ, με τους πράσινους να προέρχονται από την Αθήνα και τους Ολλανδούς από το Άμστερνταμ.

Οι υπόλοιποι δύο τελικοί είναι το Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης του 1962, το Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτιζάν Βελιγραδίου του 1966.

Στο μεσοδιάστημα υπάρχουν και δύο τελικοί κόντρα στις ομάδες τις Μαδρίτης (Ρεάλ και Ατλέτικο).

